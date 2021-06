Pokémon UNITE : de nouvelles informations officielles à venir ce jeudi

L'an dernier, The Pokémon Company et TiMi Studios dévoilaient Pokémon UNITE, un MOBA free-to-play à destination de la Switch et des mobiles faisant s'affronter nos créatures favorites. Depuis, il a fallu se contenter de fuites (ici et là) en provenance de joueurs ne respectant pas les embargos imposés pour avoir des nouvelles. Une bêta avait tout de même été annoncée au Canada en début d'année, mais rien de plus.

Si la licence n'a pas fait d'apparition lors du Nintendo Direct de l'E3 2021, alors même que tout le monde attend d'en savoir plus au sujet de Légendes Pokémon: Arceus, et accessoirement Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante (disponibles en précommande à 44,99 € sur Amazon), la firme va au moins nous donner des nouvelles de Pokémon UNITE pas plus tard que ce jeudi 17 juin à 15h00. À minima, nous espérons au moins qu'une date de sortie va enfin être lâchée, en plus de détails sur le gameplay et le roster.

L'attente ne sera donc pas longue avant d'en savoir plus.