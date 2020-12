Power Rangers: Battle for the Grid, Scorpina révèle son gameplay venimeux pour son lancement

Au-delà des gros jeux de combat d'éditeurs japonais, il y en a un qui fait plutôt bien parler de lui depuis sa sortie, Power Rangers: Battle for the Grid. Avant le début de l'été, nWay avait lancé la Saison 3 avec tout autant de personnages supplémentaires à la clé réunis dans un Season Three Pass. L'année touche à sa fin et il en va de même pour les ajouts au jeu de combat, qui va comme prévu accueillir dès demain la redoutable Scorpina dans son roster.

Après l'intégration de Robert « RJ » James, le Ranger loup violet de Jungle Fury, et de Lauren Shiba, qui a endossé le costume de Ranger rouge dans Super Samurai, c'est donc une vilaine iconique de la série originale Mighty Morphin Power Rangers, depuis réapparue en comics, qui va être de sortie. Le trailer du jour s'attarde donc le gameplay de Scorpina, avec des combos faisant intervenir sa lame boomerang, ses capacités de téléportation, des attaques foudroyantes et bien plus, un vrai plaisir à regarder.

Pour découvrir son maniement manettes ou stick arcade en mains, rendez-vous ce mardi 8 décembre. Comme pour ses prédécesseurs, il faudra débourser 5,99 € à l'unité ou acheter le Season Three Pass à 14,99 € pour en profiter. Power Rangers: Battle for the Grid est pour rappel disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia. Une édition physique est désormais facilement accessible à la vente, coûtant 30,00 € sur Amazon.