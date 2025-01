VR : la version en réalité virtuelle de ce gros jeu abandonnée, les développeurs s'expliquent

En novembre 2023, FuturLab lançait PowerWash Simulator VR, une version en réalité virtuelle pour Meta Quest 2 et Pro de son jeu de simulation de nettoyage. Un titre très apprécié par la communauté, qui est compatible avec le Meta Quest 3 et qui a eu droit à plusieurs contenus additionnels, comme sur les ordinateurs et consoles.

Malheureusement, c'est déjà la fin pour PowerWash Simulator VR. Dans un communiqué publié sur X/Twitter, la CEO Kirsty Rigden annonce que FuturLab va arrêter dès maintenant le support de PWS VR. La responsable du studio explique que la version en réalité virtuelle coûte plus d'argent qu'elle n'en rapporte et que FuturLab recherche du monde pour d'autres projets en cours. Les développeurs de PowerWash Simulator VR vont donc être affectés à ces autres projets, l'idée étant de sécuriser les emplois de l'équipe et d'éviter les licenciements à l'avenir.

Concrètement, c'est la fin des mises à jour pour PowerWash Simulator VR, qui n'accueillera plus aucun DLC à l'avenir. Cependant, le jeu et les contenus additionnels déjà disponibles restent sur le Meta Store, les joueurs pourront le découvrir après le futur achat d'un casque VR. Vous pouvez retrouver le Meta Quest 3S à partir de 329,99 € sur Amazon et Fnac.