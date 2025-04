PREVIEW Mario Kart World : un premier tour de chauffe pas si dépaysant pour ce futur incontournable de la Switch 2

En janvier dernier, lors de la révélation de la Switch 2, Nintendo nous teasait le prochain épisode de sa prolifique et juteuse licence Mario Kart. Nous l’avions prédit, il se nomme bien Mario Kart World et fera office de titre de lancement pour la console le 5 juin prochain. Sa principale nouveauté est dans son intitulé, à savoir un vaste monde ouvert où rouler seul ou entre amis. À l’occasion de la NS2 Experience à Paris, nous avons pu y jouer à deux reprises et donc en découvrir tout autant d’aspects.

Le plus bel épisode de la licence à ce jour, fourmillant de détails et de vie.

Avant toute chose, parlons rapidement de sa direction artistique vraiment léchée qui annonce clairement la couleur. Sans surprise, le contraire aurait été décevant, c’est le plus bel épisode de la licence à ce jour, qui fourmille de détails et de vie. Outre la météo dynamique, des véhicules divers et variés naviguent sur les axes routiers, constituant autant d’obstacles supplémentaires à éviter que d’opportunités, avec par exemple des camions portes-voitures servant de rampes ou des pick-ups transportant des Plantes Piranha cracheuses de feu à l’arrière (mais à quoi pensent les Toads ?). Des passants marchent également sur les bas-côtés, dont des Yoshis. Pas de massacre possible en vue en leur fonçant dessus, ce n’est pas GTA.

Nous avons d’ailleurs pu profiter du mode Balade, qui nous a laissé un sentiment mitigé. Comme son nom l’indique, il consiste à se promener en roulant à travers le monde… et c’est tout, à priori. Certes, cela ouvrira des opportunités à plusieurs et permettra d’apprendre à maîtriser les moindres recoins des pistes, mais sans objectif à réaliser, cela risque surtout d’être assez « vide ». Nous gardons évidemment notre réserve puisque tout n’a pas encore été présenté. Autre élément directement associé à cette manière de jouer, les objets bonus sont toujours là au cours de notre exploration, mais certains comme les Carapaces n’ont donc pas d’utilité sans adversaire sur qui les envoyer, aller plus vite avec un Champignon pouvant toujours servir, surtout que la vitesse était ici limitée à 100cc, ce qui est évidemment assez lent. Bref, wait & see.

Bien plus plaisant, surtout en arrivant premier, le mode Grand Prix a donc pu être essayé aussi bien en Portable avec la console en mains qu’en mode TV. C’est à la fois assez classique tout en apportant cette fraicheur liée au monde ouvert, notamment dû au fait que même rejoindre le circuit suivant se fait sous forme de course. C’est assurément un sacré changement. En termes de personnages jouables, outre la petite nouvelle Meuh Meuh, il est possible de sélectionner plusieurs variantes de Mario, Luigi et compagnie, placées à part, mais qui à notre connaissance n’apportent rien. Nous pouvons d’ailleurs obtenir un objet en jeu qui modifie leur look. Un vaste choix de véhicules est également proposé, il y aura clairement pour tous les goûts.

Nos premières impressions : Bon ! Est-ce que Mario Kart World fera un carton malgré son tarif tout à fait prohibitif ? Sans doute, ce n’est pas pour rien que Mario Kart 8 Deluxe trône au sommet des titres first-party de la Switch. Sera-t-il révolutionnaire ? Cela reste encore à voir, car difficile de juger de la pertinence d’un tel monde ouvert en si peu de temps. Ce qui est certain, les sensations manette en mains sont pour le moment toujours aussi bonnes et qu’il apparaît visuellement irréprochable. Avec seulement deux mois d’ici son top départ, nos interrogations devraient vite trouver des réponses et nous sommes tout de même pressé de passer un plus long moment en sa compagnie.