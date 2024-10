PS5 Pro : même ces deux exclusivités first party ne tiennent pas les promesses de la console

Lorsque Mark Cerny a dévoilé la PlayStation 5 Pro le mois dernier, il a déclaré que les trois quarts des joueurs préféraient le mode Performance au mode Qualité, mais ce choix sera de l'histoire ancienne avec cette nouvelle console, plus puissante que la PS5. Bon, dans la réalité, ça sera un peu plus compliqué que ça (n'est-ce pas, Alan Wake 2 ?).

Insomniac Games annonce que deux de ses jeux, conçus à l'origine exclusivement sur PlayStation 5 (mais portés sur PC par la suite) viennent de recevoir une mise à jour. Ratchet & Clanck: Rift Apart et Marvel's Spider-Man 2 sont désormais optimisés pour la PS5 Pro... avec des modes Performance Pro et Fidélité Pro. Là encore, les joueurs devront faire des choix entre la fluidité et les graphismes, même si les jeux seront dans tous les cas plus beaux que sur PS5 classique dans tous les cas. Voici ce qu'il faut savoir sur ces mises à jour :

La version 1.004 de Marvel's Spider-Man 2 prend désormais en charge la PlayStation 5 Pro, notamment de nouveaux modes graphiques et des réglages. LES NOUVEAUX MODES GRAPHIQUES



PERFORMANCE PRO (par défaut pour PlayStation 5 Pro) Ce mode vise une fréquence d'images fluide de 60 images par seconde tout en conservant la qualité d'image du mode Fidélité standard grâce à l'utilisation de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Toutes les fonctionnalités de ray tracing (RT) sont activées, notamment les reflets par ray tracing, le ray tracing sur l'eau et le ray tracing sur les fenêtres d'intérieurs. Ce mode est recommandé pour la plupart des joueurs. FIDÉLITÉ PRO Ce mode vise 30 images par seconde pour les joueurs qui souhaitent expérimenter de nouvelles fonctionnalités graphiques de ray tracing. Ces nouvelles fonctionnalités peuvent être réglées individuellement pour atteindre des fréquences d'images intermédiaires plus élevées, en particulier lors de l'utilisation des options « VRR » ou « Mode d'affichage 120 Hz ». La densité des piétons et du trafic peut être augmentée dans certaines zones, et les détails des cheveux fins sont augmentés. NOUVEAUX RÉGLAGES GRAPHIQUES Ombres lumineuses RT : Désactivé (Performance) / Activé (Fidélité par défaut)

Utilisez le ray tracing pour calculer les ombres du soleil à moyenne et longue distance, en remplacement des cartes d'ombres en cascade. Cette amélioration a le plus d'impact sur les vues de la ville. Uniquement disponible dans le mode graphique « Fidélité Pro ». Réflexions et intérieurs RT : Moyen (Performance) / Élevé (Fidélité par défaut)

Définissez le niveau de qualité des réflexions et des intérieurs de fenêtres de bâtiment en ray tracing. Le paramètre « Moyen » effectue le ray tracing à la moitié de la résolution de rendu, et le paramètre « Élevé » effectue le ray tracing à la pleine résolution de rendu. Le paramètre « Élevé » améliorera également la fluidité de l'animation dans les reflets et les intérieurs. Uniquement disponible dans le mode graphique « Fidélité Pro ». Occlusion ambiante RT : Désactivé (Performance) / Moyen / Élevé (Fidélité par défaut)

Utilisez le ray tracing pour calculer des informations supplémentaires sur l'éclairage d'occlusion ambiante. Le paramètre « Moyen » utilise ces informations pour augmenter l'occlusion ambiante de l'espace écran. Le paramètre « Élevé » ajoute également un rebond GI de l'espace écran pour des informations supplémentaires sur l'éclairage ambiant. L'impact visuel de cette fonctionnalité varie considérablement en fonction de la scène. Ratchet & Clank: Rift Apart version 1.005 ajoute la prise en charge de la PlayStation 5 Pro, y compris de nouveaux modes graphiques et des réglages. LES NOUVEAUX MODES GRAPHIQUES



PERFORMANCE PRO (par défaut pour PlayStation 5 Pro) Ce mode vise une fréquence d'images fluide de 60 images par seconde tout en conservant la qualité d'image du mode Fidélité standard grâce à l'utilisation de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Toutes les fonctionnalités de ray tracing (RT) sont activées, y compris les reflets en ray tracing, le ray tracing sur l'eau et le ray tracing sur les fenêtres d'intérieurs. Ce mode est recommandé pour la plupart des joueurs. FIDÉLITÉ PRO Ce mode vise 30 images par seconde pour les joueurs qui souhaitent expérimenter de nouvelles fonctionnalités graphiques de ray tracing. Ces nouvelles fonctionnalités peuvent être réglées individuellement pour atteindre des fréquences d'images intermédiaires plus élevées, en particulier lors de l'utilisation des options « VRR » ou « Mode d'affichage 120 Hz ». La densité des piétons et de la circulation peut être augmentée dans certaines zones, et les détails des cheveux fins sont augmentés. NOUVEAUX RÉGLAGES GRAPHIQUES



Réflexions RT : Moyenne (Performance) / Élevée (Fidélité par défaut)

Définissez le niveau de qualité des réflexions par ray tracing. Le paramètre « Moyen » effectue le ray tracing à la moitié de la résolution de rendu, et le paramètre « Élevé » effectue le ray tracing à la résolution de rendu complète. Le paramètre « Élevé » améliore également la fluidité de l'animation dans les réflexions. Disponible uniquement dans le mode graphique « Fidelity Pro ». Occlusion ambiante RT : Désactivé (Performance) / Moyen / Élevé (Fidélité par défaut)

Utilisez le ray tracing pour calculer des informations supplémentaires sur l'éclairage d'occlusion ambiante. Le paramètre « Moyen » utilise ces informations pour augmenter l'occlusion ambiante de l'espace écran. Le paramètre « Élevé » ajoute également un rebond GI de l'espace écran pour des informations supplémentaires sur l'éclairage ambiant. L'impact visuel de cette fonctionnalité varie considérablement en fonction de la scène. CORRECTIONS DIVERSES



Correction de l'humidité manquante de la fourrure dans certaines cinématiques de Corson V qui a été introduite dans un patch précédent

Les joueurs de Ratchet & Clanck: Rift Apart et Marvel's Spider-Man 2 auront davantage de choix sur PlayStation 5 Pro, il faudra aller faire un tour dans les options en début de partie pour trouver les réglages qui vous conviennent, un peu comme sur PC. La date de sortie de la PS5 Pro est fixée au 7 novembre 2024, vous pouvez la précommander à partir de 799 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.