PS5 : quels sont les meilleurs jeux en multijoueur local ? PlayStation fait le point en vidéo !

Alors que de plus en plus de joueurs arrivent à se procurer des PS5 avec les renflouages de stocks réguliers des revendeurs, certains sont peut-être déjà en train de réfléchir à de futurs achats pour leurs consoles next-gen. Et si vous êtes adeptes des parties à plusieurs sur le même canapé, que ce soit en écran scindé ou avec une vue commune, Sony Interactive Entertainment vous a concocté un florilège des « meilleurs jeux en multijoueur local conçus pour PS5 » sur son site officiel.

Pour la version informative avec une liste détaillée de 11 jeux, ça se passe ci-dessous, et pour la version animée, c'est avec une vidéo promotionnelle très chiadée que vous pouvez trouver des idées. Et il y a de tout, des évidences comme FIFA 21, Fortnite et Call of Duty: Black Ops Cold War, à des propositions plus originales comme Haven et Warhammer: Chaosbane.

Sackboy: A Big Adventure

2 à 4 joueurs | Coop locale

Avec le jeu de plateformes le plus charmant de cette génération, vous aurez l'occasion de suivre la quête de Sackboy pour sauver Patchwork Monde avec trois autres Chevaliers Maillés sur la même console PS5. Vous pourrez décider de mener votre aventure ensemble jusqu'au bout, ou bien de choisir les niveaux spécifiques dédiés au travail d'équipe dans chaque monde et de miser sur la coopération et la communication pour atteindre les objectifs.

Fonctionnalités DualSense : Le retour haptique permet de ressentir les différentes matières du sol de Patchwork Monde sous les pieds laineux de Sackboy, et votre manette vibrera si vous vous faites bousculer ou que vous bousculez vos amis.

Fortnite

2 joueurs | Coop locale

Si vous n'avez pas encore testé le mode coop en écran partagé de Fortnite, il est temps de vous y mettre sur PS5 avec une paire de manettes sans fil DualSense. Non seulement vous allez plonger dans une expérience aux visuels encore plus éblouissants (jusqu'à 60 IPS en 4K sur les écrans compatibles), mais votre manette vous fera également redécouvrir chaque partie d'une manière totalement inédite.

Fonctionnalités DualSense : Toutes vos armes préférées prennent vie entre vos mains grâce à une sensation unique chaque fois que vous pressez la détente. Un fusil sniper aura un retour différent d'un pistolet ou d'une mitrailleuse, et les armes où vous devez maintenir la gâchette donneront vie à votre manette avec un retour haptique prolongé et d'intensité variable.

Dirt 5

2 à 4 joueurs | Compétition locale

La franchise DIRT nous a souvent offert les modes multijoueurs les plus grisants de tous les jeux de courses, et DIRT 5 ne devrait pas nous décevoir. Chose assez rare de nos jours, DIRT 5 propose de jouer jusqu'à quatre en écran partagé en local, ce qui vous entraînera dans des courses effrénées sur plus de 70 circuits à travers le monde. Il vous suffit de choisir votre circuit, votre bolide et de mettre les gaz.

Vous préférez jouer en équipe ? Le mode Carrière de DIRT 5 peut également se jouer en écran partagé, ce qui veut dire que vous et jusqu'à trois de vos amis pourrez participer à des événements du mode Carrière pour écraser vos adversaires et gagner des récompenses supplémentaires, le tout en progressant dans l'histoire.

Fonctionnalités DualSense : Les courses de rallye sont un sport dangereux, vous pourrez ressentir chaque bosse et chaque trou à travers votre manette, et les gâchettes adapteront les commandes d'accélération et de frein en fonction du terrain.

Call of Duty: Black Ops Cold War

2 joueurs | Compétition et coop locales

Que vous souhaitiez vous battre aux côtés de vos frères d'armes ou leur mettre une balle en pleine tête, le dernier opus de Call of Duty vous permettra de jouer en multijoueur local sur un écran partagé dans différents modes, à la fois en ligne et hors ligne. Traversez le rideau de fer ensemble et débarquez sur les cartes multijoueurs, en équipe ou les uns contre les autres, ou bien préparez-vous à affronter des hordes de morts-vivants dans l'emblématique mode Zombies.

Fonctionnalités DualSense : L'expérience PS5 rend le maniement de chaque arme encore plus réaliste qu'avant : la résistance des gâchettes s'adapte à votre arme équipée, et le retour haptique imite le recul de chacun de vos tirs et les secousses des explosions ou des feux croisés que vous subissez.

EA SPORTS FIFA 21

2 à 4 joueurs | Compétition et coop locales

Nul besoin de présenter la célèbre franchise de football. Chaque génération PlayStation a vu des rivalités se régler sur le terrain et FIFA 21 apporte un vent de fraîcheur à la génération PS5 grâce à la manette sans fil DualSense. L'ambiance des matchs est capturée par des visuels impressionnants et de superbes effets de lumière propres à chaque stade, et les cinématiques d'avant-match ainsi que les réactions des fans aux actions permettent d'accroître encore le réalisme. Mais c'est avec la manette entre les mains que vous allez véritablement sentir le ballon prendre vie…

Fonctionnalités DualSense : Lorsque l'endurance de votre joueur s'épuise, la résistance des gâchettes adaptatives s'ajustera à leur niveau de fatigue. L'intensité variable du retour haptique s'adaptera à chaque collision et les vibrations se répartiront dans différentes parties de la manette selon la puissance de vos tirs et le pied utilisé.

Haven

2 joueurs | Coop locale

Si vous et votre deuxième joueur êtes à la recherche d'une expérience un peu plus détendue, alors Haven est fait pour vous. Venez glisser avec votre partenaire à la surface d'une planète inconnue, explorez et travaillez ensemble pour repousser des créatures hostiles, cuisinez, construisez et fabriquez-vous votre petit nid douillet.

Fonctionnalités DualSense : Au cours de vos aventures à 60 IPS, le retour haptique réagira au sol sous vos pieds et vous offrira des combats viscéraux à chaque rencontre.

Warhammer: Chaosbane – Slayer Edition

2 à 4 joueurs | Coop locale

L'univers de Warhammer fait une entrée fracassante sur PS5 avec six classes parmi lesquelles vous et jusqu'à trois de vos amis devrez choisir, afin d'anéantir les forces démoniaques qui envahissent ce royaume fantastique. Le système de progression et de récompense est parfait si vous souhaitez partir explorer des donjons sans bouger de votre canapé.

Fonctionnalités DualSense : Rouler sur des hordes de monstres n'a jamais été aussi plaisant qu'avec le retour haptique qui vibre à chaque coup porté et les gâchettes adaptatives qui vous préviennent lorsque votre magie est prête à être utilisée.

Overcooked! All You Can Eat

2 à 4 joueurs | Compétition et coop locales

Des fous rires en pagaille vous attendent alors que le jeu original Overcooked, sa suite et tous leurs packs de DLC débarquent pour vous proposer une des expériences multijoueur les plus délicieuses de la PS5. Vous et vos confrères cuisiniers êtes chargés de préparer ensemble une série de plats tout en essayant de satisfaire votre clientèle. Ça a l'air simple, pas vrai ? Mais quand les ingrédients commenceront à voler, que les plats vont brûler et que des rats s'introduiront dans votre cuisine, les choses vont vite sentir le roussi.

Fonctionnalités DualSense : Le retour haptique vous permettra de savoir où l'action se déroule dans la cuisine, il vous alertera aussi si vos plats brûlent, et le haut-parleur de la manette amplifiera le chaos ambiant avec des alarmes et des comptes à rebours au fur et à mesure que la pression monte.

Madden NFL 21

2 joueurs | Compétition et coop locales

Une fois de plus, la franchise Madden NFL fait vibrer le monde du sport sur PlayStation. Sur PS5, vous trouverez de nouveaux modes pour régler vos querelles et vous pourrez profiter de toute la puissance de la manette sans fil DualSense qui vous fera ressentir chaque impact.

Fonctionnalités DualSense : Dans NFL, les coups viennent de partout et vous les sentirez à travers toute votre manette grâce au retour haptique qui en fera vibrer chaque recoin. Les secousses seront plus subtiles lorsque le Quarterback réceptionnera le ballon, et vous pourrez sentir la résistance des gâchettes changer selon que vous sprintez ou que vous tentez de passer les lignes de la défense adverse. De plus, le haut-parleur intégré de la manette sans fil DualSense annonce les actions qui sont jouées et la fin de chaque quart-temps.

NBA 2K21

2 à 4 joueurs | Compétition et coop locales

2K et son expérience de basket unique repoussent encore les limites du réalisme sur PS5. Faites venir un ami sur le terrain, dribblez et esquivez avec des mouvements plus fluides et plus précis, ressentez chaque passe, chaque tir, chaque impulsion comme si vous étiez à la NBA.

Fonctionnalités DualSense : À mesure que vos joueurs s'épuisent, les gâchettes adaptatives rendent le sprint plus difficile. Les joueurs plus petits ou plus faibles auront plus de mal à faire face à des adversaires plus grands grâce aux gâchettes, et vous pourrez ressentir chaque collision, chaque impact au creux de vos mains grâce au retour haptique.

WRC 9

2 joueurs | Compétition locale

Défiez un ami lors d'une course tout-terrain dans WRC 9 et vous oublierez très vite que vous êtes toujours devant votre télé. La manette sans fil DualSense de chaque conducteur ajoute encore plus de réalisme à cette simulation de course incroyablement détaillée, et votre sang-froid pourrait faire toute la différence sur la route de la victoire.

Fonctionnalités DualSense : Les gâchettes adaptatives répondent à vos accélérations et coups de frein tandis que vous négociez vos virages, et le retour haptique tentera de reproduire les sensations au volant d'une vraie voiture de rallye. La boîte de vitesse résonnera dans la manette à chaque changement, plus votre voiture prendra de bosses, plus ce sera intense. Chaque secousse, chaque fracas sera répercuté entre vos mains afin que vous sachiez si vous êtes toujours sur la piste, le bruit des pierres sous votre véhicule vous guidera également grâce au haut-parleur de la manette.