PS5 Slim : une publicité japonaise totalement folle avec King Gnu

Cette fin d'année 2023 est chargée pour la marque PlayStation, avec le lancement de plusieurs produits hardware. Nous avons d'un côté l'appareil de streaming PlayStation Portal et de l'autre la PlayStation 5 Slim, sans oublier le casque sans fil Pulse Elite. Si les joueurs suivant de près l'actualité sont plus ou moins au courant de tout cela, rien ne vaut une campagne publicitaire pour faire parler et celles de Sony Interactive Entertainment sont particulièrement originales. Nous avons ainsi eu droit en début de mois à une pub live-action mettant en avant les sensations ressenties en jouant sur PS5, qui est même diffusée au cinéma de ce que nous avons pu constater. Au Japon, elle sert à faire la promotion du nouveau modèle « slim » et si nous vous parlons du pays du Soleil-Levant, c'est parce qu'un bien étrange spot publicitaire a été mis en ligne ce jeudi, voyez par vous-même :

Quatre personnages hauts en couleur, c'est le cas de le dire, représentant les symboles PlayStation, se dressent devant une créature gigantesque que nous croirions sortie des Enfers et se font malmener avant de fusionner en un gigantesque mecha pour « dépasser leurs limites ». C'est délirant et ne manque pas de petites références plus ou moins directes à des mondes vidéoludiques connus. Difficile de ne pas penser à Night City en voyant cette cité futuriste au loin par exemple.

Mais cette campagne marketing va bien plus loin que ces quelques secondes, comme le rapporte le PlayStation Blog japonais. Déjà, les quatre personnages de la vidéo sont interprétés par les membres de King Gnu, qui a spécialement composé la chanson Asura pour l'occasion dans le cadre de son nouvel album The Greatest Unknown. Le groupe a la cote en ce moment, car SPECIALZ sert d'opening à l'arc de Shibuya de Jujutsu Kaisen. Il n'y a qu'à en voir le clip pour comprendre la raison pour laquelle cette campagne est aussi décalée. Ensuite, sachez qu'en plus de passer à la TV dans le pays, différentes illustrations vont pouvoir être vues par le public à 20 endroits différents dans les quartiers de Harajuku et Shibuya jusqu'au 3 décembre et sur l'écran Hit Vision de la gare de Shibuya. PlayStation met donc le paquet dans la capitale japonaise pour attirer l'œil du public. Vous pouvez retrouver différents visuels pour vous en rendre compte en page suivante.

