Quake III Arena gratuit sur PC jusqu'à jeudi, profitez-en !

Et un, et deux, et trois Quake gratuits dans votre ludothèque ! Bethesda Softworks et id Software font fort : après avoir offert Quake durant la QuakeCon at Home, puis Quake II la semaine passée suite à la belle participation de la communauté à une cagnotte pour diverses associations, ils la remercient encore avec Quake III Arena. La recette est là même que pour les précédents épisodes : vous avez jusqu'au jeudi 20 août à 18h00 pour vous connecter au Launcher Bethesda et récupérer votre bien.

Et si vous ne connaissez pas bien le FPS compétitif, voici sa description officielle fournie par l'éditeur.

Bienvenue dans l'arène où seuls les meilleurs guerriers ont leur place. Les autres seront réduits en compote. Laissez derrière vos remords et vos sentiments : vous voici sur un terrain de chasse entouré de puits de lave, d'abysses putrides, de terres désolées et d'ennemis. Votre nouveau credo : combattre ou être éliminé.

Sinon, Quake Champions est disponible pour 59,99 € sur Amazon.