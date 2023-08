Quantum Error : la date de sortie enfin calée par une bande-annonce cauchemardesque

TeamKill Media nous avait prévenus il y a quelques jours : il était sur le point de dévoiler la date de sortie de Quantum Error, après plusieurs années de développement. C'est aujourd'hui chose faite, à l'occasion de la révélation d'une bande-annonce pour l'histoire du FPS entre thriller et science-fiction.

Le scénario nous emmènera en effet en 2109, alors que le capitaine des pompiers du Garboa Fire Dept de San Francisco, Jacob Thomas, et sa partenaire Shane Costa, sont appelés sur l'incendie du Monad Quantum Research Facility, un institut de recherche quantique. Ils vont vite y vivre une mésaventure cauchemardesque, à laquelle l'intelligence artificielle Advanced Retinal Global Unity System ne semble pas étrangère.

L'expérience entre FPS et TPS sera donc disponible le 3 novembre 2023 sur PS5, aucune information n'étant encore donnée pour les versions PC et Xbox Series X|S (la version PS4 ayant été annulée). Il est gold depuis la semaine passée, mais les développeurs se gardent visiblement un peu (beaucoup) de temps pour corriger les derniers défauts et se laissent de la marge pour éviter la concurrence.

Quantum Error a été finalisé sous Unreal Engine 5 après un changement de moteur et tirera parti des technologies Global Illumination et Nanite, et utilisera aussi le retour haptique, les gâchettes adaptatives, le microphone et l'Audio 3D de PlayStation pour plus d'immersion. Arrivera-t-il cependant à la hauteur des références du genre, malgré son manque de moyens ? Réponse en fin d'année !

