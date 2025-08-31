Quantum Void : une plongée angoissante en VR dans l’inconnu sur Meta Quest

Disponible en accès anticipé sur Meta Quest, Quantum Void invite à plonger dans une aventure spatiale où exploration et mystère tiennent une place centrale. Développé pour les casques Meta Quest 2, Quest Pro et Quest 3, le titre mise avant tout sur son ambiance et son approche narrative, plutôt que sur l’action pure.

Le joueur incarne un ingénieur de la corporation CSMO, projeté dans un système stellaire inconnu après une anomalie qui disperse toute sa flotte. Seul et livré à lui-même, il doit capter des signaux, explorer les épaves de vaisseaux et tenter de percer le secret de cette perturbation. L’isolement est au cœur de l’expérience et nourrit une tension permanente.

Quantum Void alterne entre deux types de séquences. À bord d’un petit vaisseau utilitaire, il s’agit de parcourir l’espace et de repérer des zones à analyser. Mais c’est surtout lors des phases à pied que l’atmosphère prend tout son sens : exploration de couloirs plongés dans l’ombre, réactivation de systèmes défaillants, consultation de terminaux abandonnés et lecture des messages laissés par l’équipage disparu. À cela s’ajoutent des rencontres plus troublantes, qui rappellent que tout n’est pas forcément inerte dans ces carcasses flottantes.

Le jeu s’inscrit clairement dans la veine du cosmic horror, ce mélange de science-fiction et de malaise face à l’inconnu. La direction artistique rétro-futuriste, la gestion des éclairages et l’ambiance sonore créent une atmosphère pesante, parfois contemplative, qui distingue Quantum Void d’autres productions plus orientées action. A noter, cette production indépendante, qui n'a qu'un seul développeur, offre des graphismes rivalisent avec les meilleures productions sur Meta Quest. Impressionnant.

Proposé au prix de 10,99 €, le jeu reste léger à installer avec ses 2,9 Go. Il est jouable aussi bien assis que debout ou en roomscale. Malgré son statut d’accès anticipé, il affiche déjà une moyenne impressionnante de 4,9/5, les joueurs saluant notamment son immersion et la qualité artistique de son univers.

Quantum Void n’a pas l’ambition d’un blockbuster VR, mais se présente comme une expérience singulière, pensée pour celles et ceux qui aiment prendre le temps d’explorer et de ressentir la tension de l’inconnu. Un projet indépendant qui s’adresse à un public curieux et qui devrait évoluer au fil des mises à jour, porté par les retours de sa communauté.