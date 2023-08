Quantum: Recharged, 41 ans après, une suite au jeu d'arcade d'Atari est lancée

Sorti en toute fin d'année 1982 sur bornes d'arcade, Quantum n'aura pas autant marqué les esprits que les autres jeux édités par Atari à l'époque, mais le titre de General Computer Corporation et Betty Ryan avait pourtant des qualités, nous permettant de contrôler une sonde devant capturer des particules atomiques en les entourant.

Un titre rétro et arcade qui vient d'être remis au goût du jour par SneakyBox, déjà derrière les suites modernes de Centipede, Breakout ou encore Asteroids. Quantum: Recharged débarque cette semaine sur ordinateurs et consoles de salon, plus de 40 ans après l'opus original, avec un gameplay fidèle aux bornes d'arcade, mais en incluant évidemment les technologies et fonctionnalités modernes. Atari, évidemment éditeur du jeu, fait les présentations :

Dans Quantum: Recharged, les joueurs pilotent un vaisseau spatial qui doit encercler et détruire des particules atomiques avec son sillon mortel. Les particules apparaissent en vagues imprévisibles, en toucher une endommagera la carcasse de votre vaisseau et en toucher trop le détruira. Sans canon, laser ou missile pour éliminer ces ennemis, Quantum: Recharged oblige les joueurs à affiner leur dextérité en apprenant à manier l'agilité de leur vaisseau pour progresser dans des niveaux de plus en plus difficiles. Mélange intrigant d'énergie et de gameplay hypnotique, Quantum: Recharged offre un spectacle visuel époustouflant associé à une musique entraînante de la célèbre compositrice et artiste Megan McDuffie. Les caractéristiques clés de Quantum: Recharged Ce qui est ancien est nouveau : utilisez des mouvements et des bonus modernisés pour éviter les attaques laser mortelles des Quarks et les Neutrons qui vous harcèlent, tout en parcourant le champ de bataille de haut vol.

: utilisez des mouvements et des bonus modernisés pour éviter les attaques laser mortelles des Quarks et les Neutrons qui vous harcèlent, tout en parcourant le champ de bataille de haut vol. Mode Madness : deux modes de jeu, le mode Défi et le mode Arcade vous encouragent à vous battre dans 25 niveaux uniques ou à survivre le plus longtemps possible face à des vagues d'ennemis de plus en plus dangereuses.

: deux modes de jeu, le mode Défi et le mode Arcade vous encouragent à vous battre dans 25 niveaux uniques ou à survivre le plus longtemps possible face à des vagues d'ennemis de plus en plus dangereuses. Power-ups : équilibrez vos chances grâce à des bonus aléatoires tels que des esquives illimitées, des capacités de gel des ennemis et des nœuds de vie supplémentaires. Un seul bonus peut suffire à faire basculer la bataille, mais plusieurs pourront donner un sérieux avantage !

: équilibrez vos chances grâce à des bonus aléatoires tels que des esquives illimitées, des capacités de gel des ennemis et des nœuds de vie supplémentaires. Un seul bonus peut suffire à faire basculer la bataille, mais plusieurs pourront donner un sérieux avantage ! Coopération et les classements : parcourez plus de terrain avec un ami dans les modes de jeu pour éliminer stratégiquement les ennemis en tandem et participez aux classements mondiaux dans les modes Arcade et Défi.

Quantum: Recharged est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Atari VCS. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.