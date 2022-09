Q.U.B.E. revient dans une version 10th Anniversary améliorée et déjà disponible

En 2012, Toxic Games lançait Q.U.B.E., un jeu de réflexion à la première personne nous demandant de résoudre des énigmes basées sur l'environnement avec un gant bourré de technologies futuristes. Le jeu fut un carton, il a eu droit à une suite, mais les développeurs reviennent aux sources.

Toxic Games vient en effet de lancer Q.U.B.E. 10th Anniversary, version améliorée avec des graphismes peaufinés, de nouvelles énigmes et des ajustements de gameplay. Les joueurs peuvent même découvrir le Secteur 8, un chapitre additionnel inédit qui se débloque à la fin de l'aventure principale et qui rajoute entre 4 et 6 heures de jeu. Les fans pourront retrouver les commentaires des développeurs ainsi qu'un tas de petits bonus numériques comme des images, dessins conceptuels et musiques.

Q.U.B.E. 10th Anniversary est déjà disponible sur PC (Steam et Epic Games Store) et Xbox Series X|S, mais des versions PlayStation 4, PS5 et Nintendo Switch sont aussi prévues, à une date encore inconnue. Vous pouvez sinon retrouver Q.U.B.E. 2 à 24,99 € sur GOG.com.