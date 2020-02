Bayonetta 10th anniversary : contrôle technique obligatoire de Digital Foundry, le jeu se fait décortiquer !

Paru en 2010, Bayonetta a réussi à se faire un nom de qualité dans la catégorie de jeux dits beat’em all, au point d’en devenir un classique de grande envergure. Sorti à la base sur Xbox 360 et PS3, le jeu s’est vu porter sur diverses plateformes, comme la Switch, mais sans grand changement technique, avec un affichage toujours muré en 720p. Les quelques améliorations se firent sur les textures et au niveau du framerate.

Passons maintenant à la nouvelle version qui apporte son lot d’améliorations sans pour autant respecter certains de ses souhaits de base. De la 4K native sur Xbox One X et PS4 Pro en vue ? Malheureusement, non... Pour garder de bonnes performances de fluidité, l'affichage est en 1440p. Point à prendre en compte, sur PS4 et Xbox One classiques, il y a eu une nette amélioration du jeu qui s’affiche désormais en 1080p.

Concernant le framerate, les anciennes versions (Xbox 360 ou encore Wii U) subissaient régulièrement des chutes de fps lors des combats. Cette nouvelle adaptation apporte une certaine stabilité à tout cela. Malgré le fait que les cinématiques sont en 30 images par seconde, globalement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, sur Pro ou X, le titre exhibe un solide 60 fps quasi constant.

Vous l'aurez donc compris, dans l'ensemble Bayonetta 10th Anniversary fait du bien à nos mirettes.