QuestGamesOptimizer : la v5.1.0 arrive, haute en couleurs et en paramétrages, elle supporte dorénavant le Meta Quest Pro !

Chose promise, chose due, le développer Anagan79 vient de publier la nouvelle version du QuestGamesOptimizer, sobrement nommée « Pro Colors and settings update », pleinement compatible avec le nouveau casque Meta Quest Pro, toujours disponibles à la même adresse.

Son travail acharné s'ouvre donc à un nouveau casque capable de bien des choses. À ce titre, le développeur annonce que son application propose d'ores et déjà 741 profils pour la version Meta Quest Pro et inclus bien évidemment l'ensemble des fonctionnalités de la version v5 annoncée fin octobre.

Parmi les nouveautés de cette mise à jour gratuite (comme toutes les autres) qui s'applique par ailleurs aux Meta Quest 1 & 2, nous retrouvons, en plus du support du nouveau casque de Meta, la possibilité de choisir le thème de couleur du QuestGamesOptimizer, une nouvelle page entièrement dédiée à la capture vidéo, avec de nombreuses options telles que la qualité de la compression, le format de la capture (paysage, portrait, carré), et même la capture en side by side. Il ajoute aussi une page pour les paramètres généraux, ou encore la possibilité de désactiver l'optimisation QGO pour ne l'utiliser qu'en mode lanceur d'applications. La liste complète des nouveautés est à retrouver ici. La mise à jour peut être faite depuis le bouton dédié dans l'application, mais plus généralement, vous retrouverez des explications sur comment installer ou mettre à jour QGO à cette adresse.

N'ayant pas le Meta Quest Pro, je remercie encore une fois les bêta testeur sans qui le portage de QGO n'aurait jamais vu le jour. Nous avons pu travailler main dans la main pour rendre cela possible. Merci à la communauté pour son support et les brillantes idées proposées (possibilité de désactiver QGO, capture side by side), l'application continue de grandir grâce à vous. Grâce à vous l'application est de plus en plus connue et il faut continuer dans ce sens là. Je vois aussi la version d'essai sous 5cinq jour aide certains à passer le cap. Je suis fier de ce qu'on a accompli. - Anagan79

Les versions v4.0.0 et v4.0.1 vont être désactivées. L'annonce avait été faite depuis plusieurs mois et c'est chose faite.

Anagan79 continue son travail pour porter QGO sur les casques Pico (PGO) et est en relation avec les équipes chinoise, mais il explique qu'aucune date n'est encore annoncée et qu'il rencontre des points de blocage, car le système de Pico n'est à priori pas si permissif ni abouti que ça.

Si vous souhaitez soutenir Anagan79 et son application QuestGamesOptimizer, n'hésitez pas à faire un don via son PayPal ou directement depuis sa page de créateur en faisant là aussi un don ou en achetant un T-Shirt ou un Sweat aux couleurs de l'application. Le développeur en a besoin pour continuer l'aventure, porter son outil sur le prochain casque de la marque, le Quest 3, etc.

Retrouvez l'ensemble de ses communications à cette adresse et n'hésitez pas rejoindre les groupes Facebook et Reddit pour faire grandir la communauté.