Rabbids: Party of Legends, le jeu Lapins Crétins exclusif à la Chine débarque très bientôt en Occident

Le marché vidéoludique chinois est assez particulier, lui qui est beaucoup composé de produits adaptés aux habitudes et à la culture locale, parfois accompagnés de quelques restrictions gouvernementales. La Switch a donc beau être disponible en Chine grâce au distributeur Tencent, le catalogue local n'est pas le même que par chez nous.

Ubisoft a ainsi choisi de se faire une place dans le cœur des joueurs là-bas avec un épisode spécial des Lapins Crétins, développé par Ubisoft Chengdu. Le party-game est paru en exclusivité sur Switch en Chine en août 2021, et bonne nouvelle, il va avoir droit à une sortie à l'internationale ! Ubisoft a confirmé au détour de son dernier bilan financier qu'il paraîtrait en Europe et en Amérique du Nord d'ici fin juin 2022, en boîte comme en numérique. Il verra le jour sur PS4, Xbox One, Stadia et donc Switch, sous le nom anglais de Rabbids: Party of Legends.

Pour le titre français et la date de sortie exacte, il faudra repasser, mais l'éditeur devrait rapidement communiquer là-dessus. D'ici là, Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle est disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : E3 2021 : Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, le jeu officialisé avec un magnifique trailer cinématique, direction l'espace !