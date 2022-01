Rainbow Six Extraction : les notes de la presse anglophone

Après des années d'attente et de multiples reports, Rainbow Six Extraction (auparavant connu sous le nom de Rainbow Six Quarantine) va enfin pointer le bout de son nez demain sur ordinateurs et consoles de salon. Mais avant que les joueurs ne découvrent le titre d'Ubisoft, la presse anglophone livre son verdict.

Et les notes attribuées à Rainbow Six Extraction sont assez moyennes. Les testeurs admettent que le jeu est assez amusant en coopération, le gameplay tactique offre un peu de nouveauté, mais malgré cela, le titre manque d'identité et n'arrive pas à se distinguer réellement des autres jeux de tir coopératif, avec un style oscillant entre la science-fiction et le réalisme qui a du mal à prendre.

Pour rappel, la date de sortie de Rainbow Six Extraction est fixée au 20 janvier 2022, et il sera jouable dès le lancement dans le PC/Xbox Game Pass, l'abonnement coûte 27,99 € pour trois mois.