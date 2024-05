Razer condamné à une très grosse amende à cause d'un produit mensonger

En 2020, le monde entier s'arrêtait à cause de la pandémie de COVID-19 et prenait conscience de l'importance du port du masque pour se protéger et protéger les autres des virus. Razer a voulu se démarquer avec le Project Hazel, un masque de protection respiratoire avec un éclairage Chroma RGB, depuis connu sous le nom de Razer Zephyr.

Présenté au CES 2021, le Zephyr avait de quoi intéresser les technophiles, d'autant que Razer affirmait qu'il disposait de filtres « de qualité N95 » (l'équivalent du FFP2 en Europe). Cependant, quelques mois après le début de la commercialisation, Razer a retiré la mention N95 de son site Internet, n'ayant en fait pas reçu la certification de la part du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Même si le constructeur affirmait avoir réalisé en interne des tests pour prouver son efficacité, le Zephyr n'est finalement rien d'autre qu'un masque original avec des LED, mais clairement pas un outil de protection contre les virus.

L'affaire a fait grand bruit outre-Atlantique, et voilà que la Federal Trade Commission vient condamner Razer à payer 1,1 million de dollars pour avoir vendu un produit mensonger à ses clients. Sam Levine, directeur du bureau de la protection des consommateurs à la FTC, commente :

Ces entreprises ont faussement affirmé, au milieu d'une pandémie mondiale, que leur masque facial était l'équivalent d'un respirateur certifié N95. La FTC continuera de tenir pour responsables les entreprises qui utilisent de fausses allégations non fondées visant à cibler les consommateurs qui prennent des décisions concernant leur santé et leur sécurité.

Razer affirme avoir déjà remboursé tous les acheteurs du Zephyr, les ventes ont également été arrêtées. La FTC a aussi condamné le constructeur à l'interdiction faire de fausses déclarations en matière de santé sans l'approbation de la Food and Drug Administration, qui surveille notamment les médicaments aux États-Unis. Un porte-parole de Razer a quand même partagé un communiqué à IGN pour commenter cette condamnation :

Nous ne sommes pas d'accord avec les allégations de la FTC et n'avons admis aucun acte répréhensible dans le cadre du règlement. Nous n'avons jamais eu l'intention d'induire qui que ce soit en erreur, et nous avons choisi de régler cette affaire pour éviter toute distraction et perturbation de litiges et continuer à nous concentrer sur la création d'excellents produits pour les joueurs. Razer se soucie profondément de notre communauté et cherche toujours à proposer des technologies de manière nouvelle et pertinente.

Maintenant que le Zephyr n'est plus commercialisé, que les acheteurs ont été remboursés (d'après les dires du constructeur) et que l'amende a été payée, Razer va pouvoir se concentrer sur ce qu'il sait faire : des périphériques pour gamers. Vous pouvez retrouver tout le catalogue du fabricant sur son site officiel.