Razer lance ses claviers Huntsman V3 Pro 8KHz

Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, a annoncé aujourd'hui le lancement des Razer Huntsman V3 Pro 8KHz et Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz, ses claviers gaming les plus avancés pour dominer les parties compétitives. Les Huntsman V3 Pro 8KHz et Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz s'inscrivent dans la droite lignée de la gamme Huntsman, maintes fois saluée pour ses performances. Ils offrent une réactivité hors pair et une expérience de frappe maîtrisée afin de toujours garder une longueur d'avance sur son adversaire. Barrie Ooi, Head of PC Gaming Division de Razer, déclare :

Le Huntsman V3 Pro 8KHz incarne notre quête permanente d'excellence. Entre l'évolution de nos switches optiques analogiques et l'arrivée de la technologie HyperPolling à 8 000 Hz, la performance atteint de nouveaux sommets. Il offre la vitesse, le contrôle et la précision qu'exigent les joueurs de haut niveau : une synergie parfaite entre une ingénierie de pointe et une détermination inébranlable.

Conçu avec des champions, forgé pour le combat





Le Huntsman V3 Pro 8KHz est le fruit d'une étroite collaboration avec des légendes de l'esport, comme Nikola « NiKo » Kovač, le nouveau membre de la Team Razer et joueur emblématique de Counter-Strike, détenteur de dix titres internationaux. NiKo a travaillé main dans la main avec les ingénieurs de Razer pour optimiser la latence, la sensation de frappe et les performances globales de ces nouveaux modèles. NiKo, athlète de la Team Razer, déclare :

Le Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz m'offre la précision et la fiabilité dont j'ai besoin en compétition. J'utilisais déjà la version précédente, mais le modèle 8KHz passe clairement à un niveau supérieur. Tout au long du développement, j'ai partagé mes retours en m'appuyant sur mon expérience et ma vision de ce qui définit un clavier esport exceptionnel. J'ai même visité le siège et le laboratoire de Razer à Singapour, où j'ai pu échanger directement avec les ingénieurs pour contribuer à perfectionner le clavier, en visant des performances maximales et une sensation de frappe optimale.

Jeffrey Chau, Global Esports Director chez Razer, ajoute :

Vitesse fulgurante, contrôle absolu, précision chirurgicale, sensation de frappe incomparable : dans l'esport, rien ne doit être laissé au hasard. Le Huntsman V3 Pro 8KHz combine ces atouts pour permettre aux joueurs de repousser leurs limites. C'est l'aboutissement de plusieurs années de collaboration avec les meilleurs joueurs du monde. Bien plus qu'une simple montée en performance, il établit une nouvelle référence en matière de vitesse et de précision pour rivaliser au plus haut niveau compétitif.

Une vitesse implacable, une précision inégalée et une sensation incomparable





Logée au cœur du Huntsman V3 Pro 8KHz, la technologie HyperPolling 8 000 Hz assure des performances 11 % plus rapides que celles de la solution concurrente la plus avancée en atteignant une latence de seulement 0,58 ms. Chaque entrée est détectée quasi instantanément pour un avantage décisif lors des affrontements les plus intenses.

Les switches optiques analogiques Razer de 2ᵉ génération offrent une course d'activation ajustable entre 0,1 et 4,0 mm pour une réactivité exceptionnelle. Ils intègrent également le mode Rapid Trigger ainsi que la technologie Razer Snap Tap afin d'enchaîner les changements de direction sans la moindre friction : des éléments essentiels pour décrocher la victoire dans les FPS.

Calibrés en usine pour une gestion optimale de la zone morte, ces commutateurs assurent jusqu'à 100 millions de frappes et une précision redoutable, jusqu'à 2,5 fois supérieure à la solution concurrente la plus proche, même avec une course d'activation réglée à 0,1 mm.

Conçus pour allier durabilité et précision, les claviers sont dotés d'une plaque supérieure en alliage d'aluminium 5052 haut de gamme, d'une mousse dense pour amortir les résonances ainsi que de stabilisateurs prélubrifiés. Associés aux switches optiques analogiques de 2ᵉ génération de Razer, aux touches PBT texturées à double injection et au repose-poignet magnétique en similicuir, ces composants garantissent une frappe silencieuse et satisfaisante, idéale pour les longues sessions de jeu.

Un contrôle absolu au bout des doigts





Les deux modèles disposent d'une molette multifonction cliquable et de boutons dédiés aux commandes multimédia. Ils offrent un accès rapide aux médias, aux macros ainsi qu'aux réglages à la volée du point d'activation et de la sensibilité du Rapid Trigger. Les LED intégrées fournissent un retour visuel des réglages, qui sont enregistrés directement sur le clavier sans avoir besoin de passer par un logiciel.

Razer Snap Tap procure un avantage tactique en priorisant instantanément la dernière touche pressée, pour des changements de direction ultra-rapides, sans relâcher la précédente.

À mesure que le jeu compétitif poursuit son évolution, les outils qui l'accompagnent se perfectionnent également. Le Huntsman V3 Pro 8KHz établit une nouvelle référence : une vitesse et une précision inégalées, associées à une vision novatrice des périphériques conçus pour façonner l'avenir du jeu compétitif.

Prix et disponibilité





