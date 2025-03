Reignbreaker : deux semaines avant le lancement, son développeur annonce sa fermeture

Studio Fizbin et Thunderful Games ont dévoilé en août dernier Reignbreaker, un jeu d'action roguelike rappelant inévitablement Hades, mais dans un univers dystopique médiéval-punk. La date de sortie est fixée au 18 mars 2025 sur PC (Steam), mais son développeur annonce dès cette semaine une mauvaise nouvelle.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, Studio Fizbin annonce qu'il va fermer ses portes au printemps, après la sortie de Reignbreaker. Fondé en 2011, le studio a déjà développé les deux The Inner World, Say No! More, Minute of Islands et Lost at Sea, il a été racheté il y a deux ans par Thunderful Games, au travers de sa filiale Headup, éditeur des The Inner World. Malheureusement, comme l'explique le CEO et fondateur Alexander Pieper, Thunderful a décidé de réduire les coûts de développement en interne, Studio Fizbin a proposé plusieurs projets pour poursuivre son activité après la sortie de Reignbreaker, des projets qui n'ont pas séduit Thunderful.

Reignbreaker sera donc le dernier jeu de Studio Fizbin, mais l'équipe compte bien partir la tête haute. Les développeurs vont désormais se focaliser sur deux objectifs : « livrer le meilleur jeu possible après deux ans et demi de travail acharné » et « soutenir notre équipe exceptionnellement talentueuse dans la recherche de nouvelles opportunités dans l'industrie ». Comme toujours, espérons que les membres de Studio Fizbin arrivent à rebondir rapidement ailleurs.

