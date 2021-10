Resident Evil 4 VR : des dialogues grivois volontairement retirés du jeu, Oculus se justifie

L'Oculus Quest 2 a accueilli cette semaine ce qui semble être l'un des jeux les plus appréciés sur la plateforme, Resident Evil 4 VR. Ce surprenant portage transforme l'aventure en adaptant ses mécaniques à la réalité virtuelle et à une vue à la première personne, mais les premiers joueurs ont aussi découvert des différences plus inattendues, qui font débat.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo d'IGN ci-dessus, plusieurs propos graveleux ont tout bonnement été retirés. Les journalistes ont détecté que deux sous-entendus que Leon dit par radio à l'agent Hannigan ont été enlevés : l'un sur le fait qu'il l'imaginait plus vieille, l'autre où il lui demande si elle ne sent pas seule. Une phrase où Luis compare la poitrine d'Ashley à de la balistique et une autre où Ashley demande à Leon s’il ne veut pas faire des heures supplémentaires avec elle ont aussi été supprimées, cette fois dans des cinématiques où le retrait est plus visible, en témoigne l'air énervé de la jeune femme encore présent en réponse à l'analogie sur son physique.

Le caractère grivois et gratuit de ces lignes de dialogue, moins toléré de nos jours, est bien évidemment à l'origine de leur disparition. Oculus l'a d'ailleurs confirmé dans un communiqué envoyé à Eurogamer, se justifiant par un souci de modernité.



Oculus Studios, Armature et Capcom se sont étroitement associés pour remastériser Resident Evil 4 à partir de zéro pour la réalité virtuelle. Cela inclut des environnements immersifs et des graphismes haute résolution. Cela inclut également des modifications sélectionnées de dialogues et d'animations dans le jeu qui, selon nous, mettront Resident Evil 4 à jour pour un public moderne.

Modifier une œuvre pour l'adapter à son époque est un sujet qui fait débat ces dernières années, et cette décision de changer des points (certes minimes) de Resident Evil 4 risque de diviser. Mais au moins, si cela peut jouer dans votre appréciation de l'expérience voire votre envie de l'acheter, vous serez au courant. Si vous voulez vivre l'aventure au plus proche de ce qu'elle était à l'époque, Resident Evil 4 HD est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.

