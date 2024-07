Resident Evil 7: Biohazard s'invite sur les appareils d'Apple, bienvenue chez les Baker !

Le mois dernier, Capcom était présent lors de la keynote d'Apple pour annoncer l'arrivée sur les appareils de la firme à la pomme de deux autres Resident Evil, le deuxième épisode et le septième, alors daté à ce mardi 2 juillet 2024. Forcément, l'éditeur a profité de sa présentation Capcom Next : Été 2024 de cette nuit pour rapidement mettre en avant cette déclinaison de Resident Evil 7: Biohazard.

Resident Evil 7: Biohazard est donc dès à présent disponible dans l'App Store pour les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, ainsi que les iPad et Mac disposant d'une puce M1 ou plus récente. Cette première aventure d'Ethan Winters est accompagnée du DLC Not A Hero dédié à Chris Redfield qui enquête sur la famille Baker. L'achat permet de jouer sur l'ensemble des plateformes de la marque, avec la possibilité de poursuivre notre progression entre elles grâce à iCloud. Le support des manettes comme la DualSense ou celles se fixant directement au smartphone est bien pris en charge si jamais vous ne souhaitez pas utiliser les contrôles tactiles. Capcom a d'ailleurs inclus une option de tir automatique.

Et ne vous y trompez pas, si le téléchargement est gratuit via l'App Store, c'est seulement pour permettre de découvrir le début de l'aventure avant de passer à la caisse. Le jeu de base coûte ainsi 19,99 €, tandis que la mise à niveau vers l'édition Gold demande en plus 19,99 €. Pour rappel, sa suite Resident Evil Village est déjà disponible dans l'écosystème Apple depuis l'an dernier, de même que Resident Evil 4.

Si vous préférez y jouer sur PC, Resident Evil 7: Biohazard est actuellement vendu à partir de 6,25 € chez Gamesplanet.

