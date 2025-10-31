Resident Evil : deux opus très appréciés font leur retour avec 75 % de réduction

Cette semaine, Capcom a officiellement lancé les précommandes de Resident Evil Requiem. Le studio japonais a dévoilé une édition Deluxe, une manette Pro pour Switch 2 et même un Resident Evil Generation Pack sur la dernière console de Nintendo. Mais, en parallèle, il a ressorti deux anciens volets de la saga sur une nouvelle plateforme.

Deux anciens Resident Evil disponibles sur GOG.com





Resident Evil HD Remaster et Resident Evil 0 sont désormais disponibles sur GOG.com, sans DRM. Ils rejoignent la trilogie originale — Resident Evil 1, 2 et 3 — déjà présents sur la plateforme depuis l'année dernière. Mieux encore, ces deux nouveaux opus sont directement inclus dans le Programme de préservation GOG, qui assure la compatibilité des jeux sur les systèmes d'exploitation récents.

Resident Evil Classic Bundle à prix réduit





Pour marquer le coup, la franchise est en promotion sur GOG.com. Resident Evil 0 et Resident Evil HD Remaster sont disponibles à 4,99 € (-75 %), tandis que le Resident Evil Classic Bundle ne coûte que 27 € (-50 %), jusqu'au 13 novembre prochain.