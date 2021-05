Returnal : les développeurs ne savent pas encore comment implémenter un système de sauvegarde

NewKayzer Wrote: Je ne possède pas encore le jeu mais clairement, c'est pour moi absolument nécessaire de pouvoir sauvegarder sa progression.



Peut importe le type de jeu ou le genre, je ne comprend absolument pas l'idée de ne pas pouvoir enregistrer son avancée. Qui plus est, la plupart des joueurs semblent mettre leur console en "mode repos" pour reprendre la partie après. Du coup, en quoi c'est un soucis de vouloir sauvegarder ?



Par ailleurs, Il faut arrêter, à chaque news sur le jeu, de parler des sois disant joueurs qui ne comprennent rien et qui on acheté en masse, du fait que c'est le but recherché pour amener de la difficulté, qu'il fallait se renseigner avant, ... Comment vous faites quand vous n'avez que 2h par jours pour jouer ? Comment vous faite quand vous avez un dispositif destiné à éteindre certains appareil électrique (dont la console) la nuit pour éviter de gaspiller l'énergie ?



J'ai l'impression de me retrouver avec les news Playstation polluée par des "il faudrait du stock avant de parler de ça ...".



Sauvegarder sa progression, c'est indispensable pour tout joueur qui à un minimum un travail et une vie de famille et qui donc n'a la possibilité que de jouer pendant de courtes périodes.



Pour information, dawn Demons Soul par exemple, il est possible de sauvegarder et de quitter. ça ne rend pas le jeu casual pour autant.

Le jeu "sauvegarde" à chaque mort, qui je le disais au dessus, le jeu propose au joueur d'effectuer un perfect run si je puis dire. Ce qui est en partie faux puisque les raccourcis font potentiellement sauter toute une partie des biomes.C'est une erreur de chercher à le comparer à Demon's Souls. Puis qu'il ne s'agit pas du même genre de jeu. Il est important de garder à l'esprit qu'un studio n'a ni pour obligation ni pour vocation que reprendre un concept déjà existant, et j'ai envie de dire heureusement.Je peux comprendre que les contraintes liées aux sauvegardes et au temps de jeu nécessaire à finir un try puissent créer des incompatibilités avec certains profils de joueurs. Mais cela fait partie d'un concept global, et cohérent avec la vision et l'esprit de l'expérience qui nous est proposée. Aller à l'encontre, c'est vouloir briser cette cohérence et c'est irrespectueux envers une vision et une expérience que propose le studio et qui convient à ceux qui acceptent de signer le contrat.Finalement si vous transposez ça sur d'autres jeux, vous comprendrez qu'on retrouve des problèmes d'accessibilité qui vont être liées à la courbe d'apprentissage ou à la durée de vie...Il y a parfois un profil de joueur ciblé pour un jeu, et il faut bien accepter que si nous ne correspondons pas à celui-ci, il faudra alors tourner son regard vers un autre titre. Car la niche de joueurs pour qui le jeu en question convient tel qu'il est ne va pas toujours se plier aux plaintes de la masse. Nous nous retrouverons sinon à terme à une homogénéisation à l'extrême de tout l'univers vidéoludique, qui sera dirigé par la majorité.Désolé pour ceux que ça gêne mais encore une fois ce n'est pas un coup bas du studio, c'est au client de prendre le temps de choisir l'article qui lui faut, surtout quand il se sait restreint. S'il achète un produit trop à l'aveugle, pour diverses raisons, ce que je peux comprendre (éviter le spoil, impatience d'essayer un produit qui nous semble adapté et nous hype ...) ce n'est pour autant pas au studio de s'en vouloir et de s'adapter après coup, mais à lui de peut être finalement être plus attentif et patienter pour ses futurs achats.Moi je ne suis pas super fan de la DA du jeu, je ne suis pas spécialement sensible à certains choix techniques. Mais je respecte et considère que pour d'autres ça colle parfaitement à leurs attentes.