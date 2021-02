Returnal : les environnements changeants de la planète Atropos présentés en vidéo

Cette nuit, Sony Interactive Entertainment a annoncé un State of Play qui aura lieu ce jeudi à 23h00 et mettra en avant des jeux PS4 et PS5 ayant pour certains fait parler d'eux en juin dernier. Nous pouvions donc nous attendre à y voir Returnal, le TPS de Housemarque mêlant science-fiction et mécaniques de rogue-like. Eh bien, vous pouvez sans doute le rayer de la liste puisqu'il vient de se montrer au travers d'une bande-annonce inédite dédiée aux environnements que nous parcourrons.

Atropos est une planète bien particulière, puisqu'elle changera à chaque mort de Sélène, l'héroïne qui va devoir apprendre à survivre pour percer les mystères de cet astre ô combien dangereux. Ainsi, nous arpenterons des ruines d'une ancienne civilisation alien où la végétation a repris le dessus, des marécages, une citadelle abritant des restes de technologie, un désert digne de Mars avec là encore des bâtiments tombés à l'abandon, à moins qu'il ne s'agisse d'un décor gelé ? Rien ne sera acquis pour notre personnage.

Dans ce monde, tout est en changement. Rejoignez Sélène, l’éclaireur ASTRA et survivez aux environnements en métamorphose de la planète Atropos. BRISEZ LE CYCLE Après s'être écrasée sur une planète extraterrestre métamorphe, Selene doit combattre de toutes ses forces pour survivre. Elle est vaincue encore et encore et se voit contrainte de recommencer son périple à chaque fois qu'elle meurt. Dans ce jeu d'action de type rogue-like, la planète et votre équipement changent à chaque cycle, vous obligeant à adapter votre style de jeu pour surmonter des défis en évolution constante. Affrontez vos ennemis dans des combats nerveux et palpitants. Récupérez des technologies extraterrestres pour améliorer vos compétences. Forgez une connexion personnelle avec la planète et reconstituez l'histoire de Selene.

Si sa sortie était initialement prévue au 19 mars, elle avait été reportée de quelques semaines au début du mois de janvier. Ainsi Returnal est attendu le 30 avril 2021 en exclusivité sur PS5. Vous pouvez précommander votre exemplaire au prix de 62,99 € sur Amazon.

