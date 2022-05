Roland Garros eSeries : le joueur français échoue en finale du tournoi e-sport

Le week-end dernier, en marge de l’ouverture du tournoi de Roland Garros, se tenait la grande finale du championnat d'eTennis organisé par la FFT et BNP Paribas, les eSeries. Huit finalistes en provenance du monde entier se sont affrontés dans une arène où régnait une ambiance digne d’une finale du grand chelem. Au terme d’un match haletant, le Britannique William Foster s’est imposé et est devenu champion du monde de la discipline. Retour sur cette journée.

Les Roland Garros eSeries, un évènement incontournable dans le monde de l’e-sport





Comme nous vous l’indiquions dans notre article du 20 mai dernier, la grande finale des Roland Garros eSeries avait lieu samedi. Point d’orgue d’une compétition qui a vu s’affronter plus de 238 000 joueurs issus des quatre coins du monde, l’évènement était attendu du pied ferme par tous les amateurs d’e-sport et de tennis. Organisée dans une salle de gaming installée sur le court Philippe Chatrier, la finale était diffusée en direct sur la chaîne Twitch du streameur Rivenzi, en compagnie de Ponce et LittleBigWhale. Lors de cette retransmission, des invités de marque sont venus parler d’eTennis comme Alizé Cornet et son conjoint Jules Marie, joueur de tennis professionnel et vlogueur. Preuve que les eSeries Roland Garros ont généré un véritable engouement : l’émission a duré plus de 3 heures, avec 5 300 de vues en moyenne (et un pic à 8 100).

William Foster, nouveau champion du monde d’eTennis





Huit finalistes en provenance de cinq pays (Grande-Bretagne, France, Colombie, Allemagne et Iran) étaient qualifiés pour la finale des eSeries, après des épreuves au format BO1. Après une première phase de groupe, les quatre meilleurs ont disputé un match en BO3. À l’issue de cette demi-finale, deux finalistes ont émergé : le Britannique William Foster (Fozzy) et le Français Anass Benghazi (Anteo). La finale s’est déroulée au format BO5 et a vu la victoire de William Foster : 10-5 ; 10-4 ; 9-11 et 10-3. Les finalistes se sont vu remettre leurs trophées par Gilles Moretton, le président de la Fédération française de Tennis. William Foster et Anass Benghazi ont également remporté respectivement 3 500 € et 1 500 €.

Un évènement au retentissement international





Afin de célébrer la grande finale des Roland Garros eSeries comme il se doit, les organisateurs avaient profité de l’évènement pour organiser de nombreuses surprises à l’attention des huit finalistes. Ainsi, la FFT a mis en place un workshop sur le thème de l’e-sport. Les participants ont pu participer à un test cognitif et à un entraînement physique proposés par HumanFab. Après un discours de bienvenue des organisateurs du tournoi, les finalistes ont ensuite pu prendre part à une session de media training avec la journaliste Barbara Klein. Les huit participants ont poursuivi la journée avec leur entraînement sur Tennis Clash, et une partie d’Urban Tennis. À l’issue de la journée, Gilles Moretton s’est déclaré très satisfait de l’intérêt des gamers pour cette édition 2022 des eSeries by BNP qui a battu tous les records. Il a également souligné l’importance du partenariat avec l’association Women in Games, qui a permis à deux joueuses issues des qualifications de participer à la finale.