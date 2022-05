Roland-Garros eSeries 2022 : tout savoir sur le plus grand tournoi d’eTennis dont la finale se joue demain, 21 mai !

La grande finale de la plus célèbre compétition d’eTennis aura lieu le samedi 21 mai à Paris. Les huit finalistes issus des qualifications vont s’affronter dans un espace de gaming installé sur le célèbre court Philippe Chatrier. En jeu, le titre de champion du monde de Tennis Clash.

Évènement incontournable organisé avec la Fédération française de Tennis quelques jours avant le début du célèbre tournoi du grand chelem de la capitale, la grande finale des Roland Garros eSeries aura lieu demain, samedi 21 mai. Une fois de plus, BNP Paribas est le principal partenaire de la compétition et, pour cette nouvelle édition, Renault est également de la partie. De nombreux changements sont annoncés par les organisateurs : cette année marque en effet le passage du tournoi à l’e-sport mobile avec des affrontements sur Tennis Clash, téléchargé plus de 90 millions de fois dans le monde. Comme l’inclusion est un enjeu sociétal majeur, les eSeries 2022 se sont également associés avec l’association Women in Games France, qui milite pour la promotion de la mixité dans l’industrie du jeu vidéo français.

Lors des eSeries 2021, les joueurs s’affrontaient sur la version PlayStation 4 de Tennis World Tour 2, mais cette année, la compétition prend un nouveau tournant grâce à un partenariat avec Wildlife Studios, à l’origine du jeu vidéo de tennis mobile n° 1 dans le monde : Tennis Clash. Désireuse de célébrer avec panache les 5 ans du tournoi, la FFT souhaitait ainsi qu’un maximum de joueurs s’inscrive à cette compétition afin d’en étendre au maximum la portée internationale. Pour l’occasion, les joueurs avaient la possibilité d’acheter des cordages Roland Garros exclusifs sur la boutique de Tennis Clash. Les qualifications ont rassemblé cette année plus de 238 000 participants, en provenance de 207 pays. Plus de 1,66 million de matchs ont été joués, un véritable record dont se satisfont les organisateurs.

L’eTennis est une discipline en plein essor et les chiffres annoncés par les organisateurs le prouvent une fois de plus. Pour participer aux épreuves qualificatives grand public, il était impératif d’avoir téléchargé le jeu et débloqué la saison 3 (Rio Tour). À l’issue des matchs de qualification, les joueurs qui s’affronteront demain lors de la finale des Roland-Garros eSeries 2022 by BNP Paribas sont :

Le Britannique William Foster (Fozzy) et le Suisse Mark Riebe (MARC), qualifiés du premier tournoi grand public ;

L'Allemand Knut Ehrig (Knut) et le Français Anass Benghazi (Anteo), qualifiés du deuxième tournoi grand public ;

L'Iranienne Maryam Sharafi (Myam) et la Française Céline Lorente (Celine), issues des qualifications Women in Games France réservées à leurs gameuses ;

Les Français Benjamin Millot (Benjy) et Baptiste Verlaine (BasSilA), issus des qualifications XP School réservées aux étudiants de l’école.

La grande finale sera retransmise en direct sur la chaîne Twitch de Rivenzi, avec LittleBigWhale, Ponce et de nombreux invités.