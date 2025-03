RUMEUR Gears of War: E-Day repoussé, mais un joli cadeau pour les fans en 2025

Au placard depuis cinq ans, la franchise Gears of War est loin d'être morte. Microsoft a dévoilé lors du Xbox Games Showcase en juin dernier une préquelle, Gears of War: E-Day, avec The Coalition et People Can Fly au développement. Un titre qui nous fera vivre l'Emergence Day avec Marcus Fenix et Dom Santiago, mais qui n'a pas encore de date de sortie.

Cependant, plusieurs rumeurs laissaient entendre que le jeu sortirait en 2025 sur PC et Xbox Series X|S. Mais, selon l'insider extas1s, Microsoft prévoirait désormais de sortir Gears of War: E-Day en 2026 sur ses plateformes. Une déception pour les fans qui attendent avec impatience d'affronter des Locustes, mais la licence pourrait quand même faire son retour cette année avec un autre jeu.

Toujours selon extas1s, Microsoft annoncerait Gears of War Collection en juin prochain, à l'occasion d'un Xbox Game Showcase. La sortie se ferait en 2025 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, tout le monde pourrait ainsi découvrir ou redécouvrir les épisodes de cette saga culte. Cependant, l'insider n'est pas vraiment certain de quels jeux seront inclus dans cette compilation, ni même s'il s'agit de remasters, de remakes ou de simples portages. L'année dernière, lorsque Phil Spencer détaillait la nouvelle stratégie de Xbox avec des jeux multiplateformes, le journaliste Tom Warren évoquait déjà des portages de Gears of War sur d'autres consoles.

Pour rappel, la saga est disponible dans le Game Pass et jouable sur Xbox Series X|S grâce à la rétrocompatibilité. Sur PC, il faut passer par l'Ultimate Edition pour profiter du premier opus, mais GoW 2, 3 et Judgment sont absents sur ordinateurs, à moins de passer par le Cloud Gaming. Il n'y a donc pas que les joueurs PlayStation qui seraient ravis de la sortie de cette Gear of War Collection.

Comme toujours, tout cela est à prendre avec des pincettes tant que Microsoft n'a pas officialisé ces informations.