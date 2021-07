RUMEUR sur Metroid Prime Trilogy : le développement est terminé, mais Nintendo retient sa sortie

La rumeur autour d'un Metroid Prime Trilogy sur Switch court depuis longtemps, souvent avec la possibilité d'une sortie imminente. Mais malgré le développement d'un Metroid Prime 4 et l'arrivée de Metroid Dread en octobre prochain (disponible en précommande pour 44,99 € sur Amazon.fr), le projet n'a pas encore été confirmé.

Les espoirs des fans restent entiers, tout comme ceux des insiders. Jeff Grubb de VentureBeat, souvent dans les bons coups, a carrément affirmé lors de l'émission de Giant Bomb que Metroid Prime Trilogy était « terminé et que Nintendo le retenait ». Cette information a dans le même temps été appuyée par les sources d'Andy Robinson de VGC.



Le jeu est terminé et Nintendo le retient. Je pense que la trilogie Metroid Prime est terminée et que Nintendo la publie ou non maintenant ou plus tard dépend d'autres facteurs. Je pense que ce jeu est dans leur poche pour quand Nintendo décidera que c'est le bon moment, et Nintendo l'a souvent fait récemment, donc ce n'est pas inhabituel, ce n'est pas le signe que quelque chose de mauvais se passe, ce n'est pas le signe d'un manque de confiance en Metroid… Nintendo peut se le permettre et c'est ainsi qu'ils le traitent. [...]

Je pense qu'un gros problème pour Nintendo pendant un certain temps de la pandémie était l'assurance qualité… Je pense que Nintendo concentrait ses ressources d'assurance qualité sur un ou deux grands projets à la fois et cela signifiait que certains jeux qui étaient essentiellement terminés étaient assis sur le côté, alors qu'ils avaient leurs processus d'assurance qualité concentrés sur un ou deux jeux plus importants. Le Japon est toujours aux prises avec ces problèmes, donc je ne pense pas que ces processus vont s'ouvrir de sitôt.

L'autre facteur pour Metroid Prime Trilogy est que ce sera certainement un coup marketing pour Metroid Prime 4, presque certainement. Donc, en ce moment, nous avons Metroid Dread prévu pour cette année, et j'imagine que la trilogie Metroid Prime est quelque chose qu'ils sortiront plus près de la sortie de Metroid Prime 4, peu importe quand ce sera.