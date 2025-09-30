RUMEUR : une nouvelle DualSense avec une grosse nouveauté en préparation

Si Sony fait évoluer ses PlayStation 5, avec tout récemment une nouvelle PS5 Slim Édition numérique qui comporte pas mal de changements, la manette DualSense n'a quasiment pas bougé depuis la sortie de la PS5 en 2020. Une V2 a débarqué sur le marché en toute discrétion avec une batterie améliorée, mais Sony préparerait une DualSense V3 avec un changement bien plus important.

Sony copie (enfin) Xbox ?





C'est le site polonais PPE.pl qui l'assure, Sony travaillerait une nouvelle manette DualSense pour ses PlayStation 5. Selon ses informations, obtenues via Graczdari (qui a récemment montré son sérieux), la DualSense V3 embarquerait une batterie amovible, comme dans les manettes Xbox. Il reste encore à confirmer si la DualSense V3 permettra l'utilisation de piles AA, ou seulement de batteries rechargeables.

Une nouvelle PS5 Pro pour accompagner la DualSense V3 ?





PPE.pl évoque également une nouvelle PS5 Pro, avec des changements mineurs. Le site polonais parle seulement d'une consommation réduite de 3 %, mais les nouvelles consoles embarqueraient les nouvelles manettes. Si tout cela est correct, la DualSense V3 sortirait dans le courant du mois de novembre 2025. La manette avec batterie amovible devrait « remplacer les modèles actuellement vendus » au fil des mois et des stocks.

Pour rappel, Sony lancera dans quelques jours une manette DualSense Gold Édition limitée Ghost of Yōtei, disponible en précommande à 84,90 € chez Leclerc.

