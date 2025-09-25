DualSense God of War : les 20 ans de la saga célébrés par une nouvelle manette collector

Un pad qui joue la carte de la sobriété





Juste avant de conclure le State of Play de ce mercredi soir par la diffusion d'un excitant aperçu de Marvel's Wolverine, nous avons eu le retour de la licence God of War, mais pas de la manière que nous pouvions l'espérer. Alors que la rumeur d'un nouveau jeu prenant la forme d'un metroidvania avait émergé sur la Toile juste avant l'été, il faudra se contenter d'une nouvelle DualSense en édition limitée pour les célébrations du 20e anniversaire, en plus de ce qui a déjà été proposé en mars derniers dans God of War Ragnarök. Oui... décidément, Sony Interactive Entertainment aime proposer des manettes pour tout et n'importe quoi et après celle sortie fin 2022 qui mêlait le bleu et le blanc, nous avons cette fois la marque rouge de Kratos simplement appliquée sur un pad d'un gris cendré très léger.

L'apparence de cette DualSense expliquée





C'est sur le PlayStation Blog que nous droit à quelques détails concernant le pourquoi de cette manette, en plus de visuels qui sont à retrouver en page suivante.

En l'honneur du 20e anniversaire cette année, nous sommes ravis d'avoir l'occasion de fêter ce jalon avec un nouveau design de la manette de jeu DualSense. Lorsque nous cherchions le meilleur moyen de symboliser la série, ce périphérique nous est immédiatement venu à l'esprit. En effet, sa forme se prêtait parfaitement à l'aspect du tatouage oméga de Kratos. Quel que soit l'opus de God of War, la forme de ce motif rougeoyant qui contraste avec le gris de la peau recouverte de cendre constitue l'un des éléments les plus emblématiques du look de Kratos, aussi bien dans les sagas grecque que nordique. Notre équipe a alors sélectionné les coloris de la manette avec un soin tout particulier pour représenter les deux teintes principales. De cette manière, chaque composante rend hommage au design qui symbolise Kratos depuis vingt ans. Nous espérons que la manette plaira aux fans. En outre, nous ne vous remercierons jamais assez toutes et tous pour le soutien que vous avez apporté à Santa Monica Studio au fil des années ! - Dela Longfish, directeur artistique associé chez Santa Monica Studio

Quand sortira cette manette God of War ?





Cette DualSense Édition limitée 20e anniversaire de God of War sera vendue 84,99 € et pourra être précommandée à partir du 3 octobre à 10h00, heure locale, sur le site Direct PlayStation et auprès des revendeurs participants. En revanche, aucune date n'a été donnée pour sa disponibilité, qui pourra varier selon les pays. Bref, wait & see.

En parallèle, la nouvelle DualSense ASTRO BOT dite Joyful est elle disponible en précommande au même prix de 84,99 € chez Cdiscount et à la Fnac.

