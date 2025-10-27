God of War : le jeu service de Bluepoint fuite avec des images

La prochaine aventure de Kratos n'a pas encore été confirmée, mais selon certaines rumeurs, le prochain God of War pourrait se dérouler en Égypte. De son côté, Bluepoint Games avait commencé le développement d'un jeu God of War multijoueur live service, finalement annulé par Sony. MP1st a réussi à mettre la main sur des images et des informations.

Le God of War de Bluepoint se montre en images





Ces premières images du jeu live service God of War montrent des environnements en Grèce, bien loin de la Scandinavie qui a accueilli les dernières aventures de Kratos et Atreus. Les visuels dévoilent des temples et poteries grecques, mais aussi plusieurs râteliers d'armes. Selon les informations obtenues par MP1st, Hadès, le Dieu des Enfers, aurait été le propriétaire de cette armurerie. Si ce jeu God of War multijoueur devait s'inscrire dans le canon de la franchise, il se serait donc déroulé avant God of War III.

Certains éléments de l'architecture et quelques armes font cependant écho à God of War (2018) et sa suite, avec des statues de guerriers nordiques. Enfin, certains visuels montrent le même environnement, mais recouvert d'une sorte de corrosion rouge. Il est fait mention d'une malédiction touchant l'armurerie d'Hadès. Malheureusement, il va falloir se contenter de ces visuels (le reste des images est à découvrir en seconde page) pour spéculer sur ce jeu annulé.

Que développe Bluepoint Games désormais ?





Car oui, le jeu God of War multijoueur live service de Bluepoint Games ne verra pas le jour. Sony a abandonné le projet, le studio recrute désormais des développeurs pour concevoir un jeu d'action à la troisième personne. Va-t-il recycler des éléments de ce titre annulé pour créer un nouveau God of War solo ou enfin développer son premier jeu d'une franchise inédite ? Mystère.

Vous pouvez retrouver God of War Ragnarök à 34 € chez Leclerc.