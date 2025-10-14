Après un jeu God of War annulé, un studio de Sony recrute

Racheté en 2021 par Sony, Bluepoint Games est surtout connu pour ses remasters et ses remakes, le dernier en date étant Demon's Souls, qui a accompagné le lancement de la PlayStation 5. Si, lors du rachat, Bluepoint Games avait annoncé qu'il développait son premier jeu original, Sony lui a confié la conception d'un titre God of War live service, finalement annulé.

Que fait Bluepoint Games désormais ? Eh bien, le studio a évidemment rebondi et il développe un nouveau jeu, comme l'indique cette offre d'emploi. Bluepoint Games est à la recherche d'un Senior Combat Designer qui va devoir « concevoir des personnages de type ennemis et boss, et peaufiner des systèmes et mécaniques de combat captivants ». Le studio exige « une solide compréhension des systèmes et mécanismes de combat pour les expériences d'action au corps-à-corps à la troisième personne ».

Bluepoint Games développe ainsi un jeu d'action à la troisième personne avec des combats au corps-à-corps... comme God of War ? Pour rappel, le studio avait déjà épaulé Santa Monica Studio sur le développement de God of War Ragnarök, avant de plancher sur le jeu live service annulé. Et si Bluepoint Games développait un nouveau jeu God of War bien à lui, en recyclant le contenu du projet avorté ?

Pour l'instant, il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, les joueurs devront patienter avant de découvrir ce prochain jeu. Vous pouvez précommander la manette DualSense God of War 20 ans à 84,90 € chez Leclerc.

