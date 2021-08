Deathloop : les fonctionnalités de la manette DualSense au cœur d'une nouvelle bande-annonce

Dans deux semaines tout pile sortira Deathloop, dernier jeu en date développé par Arkane Studios et édité par Bethesda. Même si les studios appartiennent désormais à Microsoft, Deathloop sera temporairement exclusif sur consoles à la PlayStation 5, et les développeurs ont visiblement exploité pleinement les possibilités de la machine de Sony.

Aujourd'hui, PlayStation partage une nouvelle bande-annonce de Deathloop, dédiée aux fonctionnalités de la manette DualSense. Les joueurs pourront ainsi profiter de sensations uniques avec les armes grâce aux gâchettes adaptatives, qui se bloqueront lorsque le fusil est enraillé, de vibrations identiques aux pas effectués par le joueur, faibles et lents lorsqu'il est en phase d'infiltration ou intenses et rapides lors d'une course, et les sons de la radio in-game sortiront même par le haut-parleur de la manette. L'immersion promet d'être totale !

La date de sortie de Deathloop est pour rappel fixée au 14 septembre 2021 sur PS5, mais également sur PC, vous pouvez précommander le jeu à 69,99 € sur Amazon.

