Deathloop : pouvoirs spéciaux, skins à débloquer et possibilité d'aider le héros, le mode Invasion avec Julianna expliqué

Si vous avez suivi la communication d'Arkane Studios, vous devez commencer à comprendre comment fonctionne Deathloop. 8 Visionnaires à éliminer, une boucle temporelle qui se répète si nous mourrons avant d'avoir accompli toutes nos missions, des connaissances du terrain qui grandissent au fil de nos renaissances et des armes et compétences à améliorer avec le temps, voilà la recette de ce jeu d'action original.

L'autre particularité de l'expérience sera de pouvoir laisser un second joueur incarner Julianna Blake, l'une des Visionnaires, plutôt qu'elle soit dirigée par l'IA. La dynamique de la partie s'en retrouvera changée grâce à ce mode Invasion original, détaillée par Arkane à l'occasion de la QuakeCon 2021, malheureusement sans gameplay avec la demoiselle à l'appui.

Julianna sera une cible de choix pour Colt, car si le joueur arrive à la tuer, il aura droit à de beaux bonus, comme un tas de Residuum pour améliorer l'arsenal et les capacités, ou un rechargement de la Reprise pour pouvoir remonter le temps et mourir deux fois par carte avant de redémarrer la partie. Elle pourra être jouée par un inconnu ou un ami, et n'aura qu'une seule vie, contrairement à Colt qui devra être tué jusqu'à trois fois avant de mettre fin à sa mission (en raison de son talent Reprise). Elle ne pourra être incarnée que dans un quartier, l'île de Blackreef étant divisée en plusieurs zones distinctes, et nous devrons choisir notre équipement avant de lancer une partie.

Elle aura globalement le même moveset que le protagoniste, mais aura a un pouvoir spécial dénommé Mascarade, lui permettant de prendre l'apparence d'un PNJ voire d'un Visionnaire pour se cacher, ou même de Colt si vous le désirez. Les locaux, appelés Éternalistes, l'aideront dans sa quête en signalant la dernière position connue du héros, tandis qu'elle peut également pointer l'endroit où il se trouve pour envoyer les citoyens à sa chasse. Nous sommes sinon encouragés à observer notre environnement pour y déceler des objets manquants ou détruits afin de retrouver la trace de Colt : une bonne connaissance de Blackreef est nécessaire pour jouer Julianna, et c'est pourquoi ce mode Invasion ne sera pas activable dès le début, mais seulement après avoir suffisamment avancé dans la campagne.

« Le test ultime du jeu est de jouer contre quelqu'un d'aussi fort que vous et d'essayer de le surpasser ou de le maîtriser, selon votre style de jeu. Au début, vous ne savez pas grand-chose sur elle, mais il est assez clair qu'elle connaît Blackreef », explique le directeur du jeu, Dinga Bakaba. « C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne déverrouillons pas l'Invasion tôt. Nous attendons que vous ayez d'abord joué un peu à la campagne de Colt. Mais c'est vraiment quelque chose qui récompense votre connaissance de la carte. Savoir où se trouvent les armes, où se trouvent les points chauds, où se trouvent les belles lignes de vue si vous êtes d'humeur à tirer… ça vaut vraiment la peine. Explorer l'île et jouer en tant que Colt, puis tirer parti de ces connaissances en jouant en tant que Julianna est assez satisfaisant. »

Contrôler Julianna donne accès à une liste de défis pour engranger des Points de Chasseur, afin d'obtenir des armes, pouvoirs, améliorations et autres pour elle, mais aussi des skins pour elle comme pour Colt.

Lorsque vous incarnez Julianna, chaque fois que vous entrez sur une carte pour chasser Colt, vous pouvez gagner un certain nombre de succès. Des choses comme survivre pendant X minutes ou obtenir des tirs à la tête ou utiliser des combinaisons puissantes : faire des actions élégantes ou stratégiques essentiellement. Plus vous en faites, plus vous accumulez ce que nous appelons des points de Chasseur. Avec ces points de Chasseur, vous débloquez la progression de Julianna, c'est ainsi que vous obtenez de nouvelles armes, pouvoirs, améliorations et babioles pour elle. Chaque fois que vous débloquez ces choses, vous avez la possibilité de débloquer des skins pour Julianna ou Colt et tous ces skins reflètent soit un aspect de la personnalité des personnages, soit un aspect de l'île de Blackreef. Vous chassez quelqu'un qui est dangereux et déterminé.

Dernier point amusant : le joueur qui manie Julianna n'est finalement pas obligé de pourchasser Colt. Il peut tout à fait choisir de l'aider en lui donnant des armes ou en éliminant des ennemis, avant de pourquoi pas retourner sa veste, une liberté qui sera à priori justifiée par le scénario.

« Nous aimons créer des jeux où vous jouez à votre façon, et il était juste que Julianna puisse jouer à sa façon. Pour des raisons d'histoire sur lesquelles je n'entrerai pas, il n'est pas improbable que Julianna choisisse d'aider temporairement Colt. Elle aime jouer avec lui, le confondre et le surprendre, et elle s'amuse juste avec tout ça, alors pourquoi ne pas laisser un peu d'espace à votre proie. Vous avez vu un chat jouer avec une souris. Ils le laisseront s'échapper pour l'écraser plus tard. »

Le gameplay de Deathloop sera décidément alléchant sur bien des points. Nous pourrons l'apprécier sur PS5 et PC le 14 septembre 2021, sans faute, le projet étant déjà gold : vous pouvez précommander votre exemplaire pour 69,99 € sur Amazon.fr.