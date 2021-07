Deathloop : 9 minutes de gameplay excitantes à la poursuite du Loup pour saisir les subtilités du système de jeu

Même si le concept de Deathloop est compliqué, nous commençons à connaître son fonctionnement. Colt Vahn est isolé sur l'île de Blackreef et pris dans une boucle temporelle de 24 heures durant laquelle il doit éliminer 8 Visionnaires. L'approche roguelite fait que chaque journée nous permettra d'en apprendre plus sur les habitudes et les faiblesses de nos cibles, pour mieux recommencer notre aventure avec des informations ou des pouvoirs supplémentaires afin de compléter notre mission d'une traite. Gare cependant à Julianna Blake, l'une de nos opposantes qui a la particularité de pouvoir être contrôlée par un second joueur.

Aguicheur pour certain, repoussant pour d'autres, ce système de jeu a encore une fois été mis en avant à l'occasion d'une séquence de 9 minutes de gameplay lors du State of Play de ce soir. Une mission avancée du jeu a été présentée, dans laquelle le protagoniste chasse Aleksis « Le Loup » Dorsey lors d'une fête qu'il organise. Colt va faire parler son talent pour l'infiltration et son arsenal pour une première approche, avant d'utiliser Reprise, une compétence permettant de revenir jusqu'à 2 fois dans le temps pour corriger une erreur sans recommencer entièrement la boucle, et Karnesis, un pouvoir de projection.

Mais la mort n'est pas une fin en soi, car nous pouvons retrouver notre cadavre pour absorber son Residuum, une énergie utile pour conserver nos talents passés. L'utilité d'écouter les conversations pour glaner des données est également montrée, avant que Julianna ne débarque dans la partie pour lui mettre des bâtons dans les roues. Cela ne va pas l'empêcher d'arriver à achever sa cible et récupérer encore un peu de Residuum au passage. Toutes ces mécaniques ont été décrites par la Senior Content Manager Anne Lewis sur le PlayStation Blog.

Conseils pour devenir le maître de l’île de Blackreef Si vous avez regardé cette séquence de gameplay avec attention, vous aurez sans doute remarqué quelques astuces utiles pour survivre à Blackreef et surmonter ses multiples obstacles. Les écritures sont sur les murs… Et dans l’air… Et partout Partout sur l’île de Blackreef, vous trouverez des messages destinés à Colt. Bien souvent, ces messages vous fourniront des indices ou des conseils précieux, mais il leur arrivera aussi parfois d’être nébuleux ou décousus. Vous parviendrez à les élucider à mesure que vous percerez les secrets de l’île, mais vous vous apercevrez dès vos premiers pas sur Blackreef que ces messages sont indispensables à votre aventure. Observez et écoutez Pour dompter l’île de Blackreef et découvrir tous ses secrets, il vous faudra apprendre de chaque boucle. Il y a bien sûr les informations capitales concernant les Visionnaires et leurs habitudes, mais aussi toutes les petites conversations que vous pouvez surprendre partout sur l’île. Si vous prenez votre temps et tendez un peu l’oreille, vous pourriez apprendre quelque chose d’intéressant… Par exemple, un moyen d’accéder clandestinement à la soirée d’Aleksis, mentionné en passant par un Éternaliste étourdi. Si vous n’y arrivez pas du premier coup… … essayez d’autres approches. Expérimentez avec différents styles de jeu. Peut-être que certaines zones ou missions se prêtent davantage à une approche furtive, tandis que d’autres vous donneront envie de faire le show avec une entrée explosive. Vous êtes dans une boucle temporelle. Vous pouvez essayer de nouvelles choses à l’infini. Appropriez-vous leur pouvoir Dans cette séquence de gameplay, vous avez vu Colt obtenir quelque chose après avoir tué Aleksis. C’était une amélioration de son aptitude Karnesis, qui lui permet d’envoyer valser ses adversaires. En tuant des Visionnaires, vous obtiendrez toujours une récompense spéciale, qu’il s’agisse d’une nouvelle aptitude ou d’une puissante amélioration d’une aptitude que vous possédez déjà. Il est donc avantageux de tuer les Visionnaires plusieurs fois. Vous pourrez d’ailleurs conserver vos aptitudes et améliorations préférées grâce au conseil suivant. Économisez votre résiduum À mesure que vous progresserez dans Deathloop et que vous éliminerez des Éternalistes et des Visionnaires, vous découvrirez une chose appelée le résiduum. Le résiduum peut être utilisé entre les boucles pour conserver vos aptitudes ou équipements préférés. Ainsi, une fois que vous aurez déverrouillé quelque chose qui vous plaît, vous n’aurez pas à le déverrouiller à nouveau si vous dépensez du résiduum pour l’ajouter de manière permanente à votre arsenal. Reprise La reprise sera l’un de vos meilleurs atouts sur Blackreef. Grâce à cette aptitude déverrouillable au début du jeu, mourir ne signifie plus recommencer automatiquement la partie. Si vous vous faites tuer, vous aurez deux chances de remonter un peu le temps sans reprendre la boucle depuis le début. Mais si vous mourez une troisième fois, la boucle se termine. Notez que lorsque vous utilisez la reprise, la manipulation temporelle n’affecte que Colt. Comme vous avez pu le voir dans la séquence de gameplay, le reste de Blackreef n’a pas été affecté par la reprise : tous les ennemis que vous avez éliminés avant d’être abattu restent morts.

Bien qu'il soit édité par Bethesda Softworks, Deathloop est annoncé en exclusivité temporaire sur PS5 et PC. Sa date de sortie est calée au 14 septembre 2021 depuis son report, et vous pouvez le précommander pour 69,99 € sur Amazon.fr.

