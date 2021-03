Deathloop : Visionnaires, boucle temporelle, horaires et districts, les bases du gameplay expliquées en vidéo

Même si Bethesda Softworks et Arkane Lyon nous ont déjà expliqué les grandes lignes du gameplay de Deathloop, il y a peut-être encore des zones troubles pour certains. Comment fonctionneront vraiment la boucle temporelle, l'île de Blackreef, les Visionnaires, et la rivalité avec Julianna Blake ? Le directeur Dinga Bakaba a sorti son meilleur accent anglais pour remettre tout cela à plat en vidéo.



Si vous ne l'aviez pas encore compris, Deathloop est un « puzzle mortel » où nous jouons un assassin bloqué dans une boucle temporelle de 24 heures. Nous avons une journée pour éliminer 8 cibles appelées Visionnaires dont la puissante Julianna, qui vont tout faire pour nous en empêcher, nous faisant tout recommencer en cas d'échec. Chaque boucle nous permettra cependant d'accumuler des connaissances pour la suivante, que ce soit les habitudes de déplacement de nos adversaires ou des méthodes d'exécution.

Les Visionnaires possèdent en effet une base dans l'un des 4 districts du jeu, et la journée est séparée en 4 créneaux horaires où leur comportement et leur placement peuvent changer : il va donc falloir user de tout notre savoir et de notre ingéniosité pour réaliser la série d'assassinats ultime, sachant qu'il n'y a pas qu'une seule bonne solution, loin de là. Tuer les cibles au bon endroit, au bon moment et avec la bonne méthode, tout le sel de l'expérience se trouvera là. Chaque boucle permet aussi de récupérer des compétences, armes, artefacts et pouvoirs surnaturels pour étendre notre champ de possibilités.

Alors, avez-vous enfin compris le fonctionnement de Deathloop ? Si vous voulez juste vous plonger dans son ambiance, un trailer plus dramatique a été présenté au State of Play la semaine dernière. La date de sortie, c'est pour le 21 mai 2021 sur PS5 et PC, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 69,99 € sur Amazon.fr.

