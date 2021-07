PlayStation State of Play : rendez-vous ce jeudi à 23h00 pour une diffusion avec du gameplay de Deathloop et des « jeux sensationnels »

Après Nintendo, c'est au tour de Sony Interactive Entertainment de frapper en annonçant un State of Play qui sera diffusé ce jeudi 8 juillet à 23h00. À l'honneur ? Le gros morceau sera cette fois Deathloop, une exclusivité console PS5 sortant également sur PC et qui est développé par Arkane, studio appartenant à ZeniMax. Oui, c'est assez ironique, puisque le groupe fait désormais partie des Xbox Game Studios. Nous y découvrirons précisément 9 minutes de gameplay inédites sur l'île de Blackreef en compagnie de Colt, avec la promesse de voir différents types d'approches, tout en furtivité ou en mode rentre-dedans.

Mais ce ne sera pas tout, car des « jeux sensationnels » provenant de studios indépendants et d'éditeurs tiers sont aussi attendus au cours de cette diffusion d'une trentaine de minutes. Non, il n'y aura pas le prochain God of War ni d'Horizon Forbidden West et encore moins de PSVR 2, mais tous les espoirs sont donc permis quant à Final Fantasy XVI ou d'autres gros jeux attendus sur PS5 et PS4. À priori, nous devrions y voir le futur portage de GTA V puisque la rumeur semble se confirmer.

Vous pourrez suivre cette présentation depuis cet article le moment venu. Pour rappel, Deathloop sortira le 14 septembre 2021 sur PS5 et PC. Vous pouvez d'ailleurs le précommander sur Amazon au prix de 75,09 €.

