Xbox : une manette inspirée de la DualSense dévoilée par Hyperkin

Hyperkin aime les manettes, surtout pour Xbox. Il avait déjà conçu une version modernisée (mais toujours aussi grosse) de la Duke, puis avait enchaîné avec une manette ressemblant fortement à celle de la Xbox 360. Cette fois, pour sa nouvelle manette Xbox, Hyperkin est allé s'inspirer du côté de chez PlayStation.

À l'occasion du CES 2025 qui se tient actuellement à Las Vegas, Hyperkin a dévoilé la Competitor, une manette filaire pour Xbox Series X|S et PC avec des joysticks symétriques et un design qui rappelle inévitablement la DualSense de la PS5. De quoi faire bondir les joueurs Xbox qui ne jurent que par les sticks asymétriques, mais la Competitor a quand même des arguments, avec notamment la présence d'un D-Pad et de joysticks et gâchettes avec effet Hall. À l'arrière, nous retrouvons même deux boutons additionnels programmables. Côté design, elle ne risque cependant pas de faire autant l'unanimité que la DualSense...

Hyperkin devrait lancer la manette filaire Competitor pour Xbox dans le courant du second trimestre 2025, à un prix encore inconnu. D'ici là, vous pouvez déjà craquer pour d'autres manettes Hyperkin sur Amazon, Cdiscount et Fnac.