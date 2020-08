Sayonara Wild Hearts : des versions physiques PS4 et Switch annoncées pour le mois prochain en France

En septembre 2019 sortait un nouvel ovni vidéoludique tout droit venu de Suède, du studio indépendant Simogo. Son nom, Sayonara Wild Hearts, un jeu très court à l'orientation arcade incitant à la rejouabilité pour décrocher le meilleur score et où nous incarnons une jeune femme propulsée dans un univers musical pop mélangeant courses de motos, battles de danse, combats à l'épée ou au sabre laser, sur fond d'histoire de coeur brisé.

Déjà disponible au format numérique sur Apple Arcade, Xbox One, PC (Steam), PS4 et Switch, c'est donc sur ces deux dernières consoles que les joueurs vont pouvoir se procurer une édition physique comme l'a annoncé le distributeur Just For Games. En effet, AnnaPurna Interactive s'est associé à Skybound Games pour une sortie internationale en boîte. Au moins, si vous aviez raté la version limitée chez iam8bit, vous pourrez vous rattraper.

Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur PS4 ou Switch sur Amazon au prix de 29,99 € ou 34,99 € selon la plateforme, la sortie étant fixée au 29 septembre. Certes, cela fait assez cher par rapport à la durée de vie et son prix sur les plateformes numériques, mais vous aurez en bonus l'un des six stickers représentant les arcanes maudits (les ennemis du jeu) que sont Little Death, Dancing Devils, Howling Moons, Stereo Lovers et Hermit64.