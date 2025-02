Sayonara Wild Hearts n'est toujours pas prêt à faire ses adieux et s'invite sur une nouvelle plateforme avec du contenu inédit

En 2019, les développeurs suédois de Simogo et l'éditeur Annapurna Interactive sortaient Sayonara Wild Hearts, un excellent jeu mêlant rythme et action qui a depuis eu droit à tout un tas de portages, permettant d'y jouer sur PS4, Switch, Xbox One, PC et iOS. À l'occasion de l'Annapurna Interactive Showcase 2025, le studio n'a pas évoqué son futur projet qui succédera à Lorelei and the Laser Eyes, mais a donc remis en avant sa précédente production. En effet, elle a droit à un portage qui va potentiellement inciter les fans à repasser à la caisse, puisque du contenu « inédit » y est présent.

Sayonara Wild Hearts fait ainsi ses débuts sur PlayStation 5 dans une version adoptant des visuels en 4K et un framerate pouvant grimper jusqu'à 120 fps, en plus de supporter les retours haptiques de la DualSense. Mieux encore, Simogo a donc ajouté un mode Remix Arcade permettant de jouer sans fin à des niveaux en visant un score élevé, le tout sur des musiques aléatoires piochées dans l'OST.

Si vous possédez déjà une copie sur PS4 de Sayonara Wild Hearts, la mise à niveau est entièrement gratuite. Le cas échéant, vous n'avez que 9,99 € à débourser sur le PlayStation Store pour découvrir cette perle vidéoludique. Et cerise sur le gâteau, il n'y a pas besoin d'attendre pour en profiter, c'est déjà disponible.

Sayonara Wild Hearts est un jeu d'arcade onirique où se mêlent motos, skates, battles de danse, lasers, épées et cœurs brisés à 300 km/h. Le cœur brisé d'une jeune femme met en péril l'équilibre de l'univers. Un papillon de diamant lui apparaît en rêve et la guide sur une autoroute céleste, où l'attend son double : une bikeuse masquée nommée The Fool. Foncez sur une bande-son pop spécialement composée, relevez des défis et restaurez l'harmonie de l'univers, cachée dans le cœur de Little Death et de ses sbires : Dancing Devils, Howling Moons, Stereo Lovers et Hermit 64. En avant, pop !

Si besoin, des cartes PSN sont en vente sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.