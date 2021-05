Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : les démons font leur retour dans une classique bande-annonce de lancement

En attendant un véritable vent de nouveauté avec l'exclusivité Switch Shin Megami Tensei V, Atlus et SEGA nous font patienter avec Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster. Les joueurs ont déjà pu en profiter depuis le mois d'octobre 2020, mais c'est seulement ce 25 mai 2021 que la version localisée nous parvient, ce qui lui vaut évidemment un trailer de lancement nous montrant diverses facettes de cette remastérisation.

Disponible dès à présent sur PS4, Nintendo Switch et PC (Steam), Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster propose pour rappel des graphismes remaniés en 3D, de nouveaux paramètres de difficulté, la possibilité de sauvegarder à notre guise et le dual audio (anglais et japonais), le tout traduit en français. Notez que les bugs de la version japonaise ont été corrigés et qu'un patch Day One est à télécharger. La route alternative incluant Raidou Kuzunoha est elle bien présente comme dans la Nocturne Chronicle Edition de l'époque, de même que Dante de Devil May Cry si vous lâchez 9,99 € de plus pour le Pack Maniax... Enfin, voici de quoi vous rafraîchir la mémoire quant au scénario :

Ce qui débuta comme un jour ordinaire à Tokyo se révéla être toute autre chose. En effet, un phénomène apocalyptique nommé la Conception apparut et transforma le monde tel que nous le connaissions. Tout ce qui demeurait fut absorbé par le Chaos, tandis qu'une révolution démoniaque s'abattait sur cette ville en ruine. Pris dans une bataille entre les dieux et les démons, les choix que vous effectuerez pourront insuffler la vie, donner la mort, ou encore ressusciter. Ils détermineront ainsi qui triomphera.

S'il vous fait de l'œil, vous pouvez vous procure Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster au prix de 37,99 € sur Amazon.