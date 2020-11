SNK : le prince héritier d'Arabie saoudite investit gros dans le studio japonais

Mohammed ben Salmane est le prince héritier d'Arabie saoudite, et il a fondé en 2011 MiSK, une association à but non lucratif visant à aider les jeunes dans les milieux de la technologie, de l'art et de la culture. C'est via MiSK qu'il a tout récemment investi massivement dans SNK Corporation.

Mohammed ben Salmane a ainsi lâché plus de 813 millions de riyals (près de 181 millions d'euros) avec une filiale de son association MiSK, ce qui représente 33,3 % des actions de SNK, mais le prince héritier ne compte pas s'arrêter là et annonce qu'il cherche désormais à acquérir 17,7 % d'actions supplémentaires, pour atteindre les 51 % et devenir propriétaire majoritaire.

Connu pour ses jeux de combat The King of Fighters, Samurai Shodow ou encore Fatal Fury et les run and gun Metal Slug, SNK est encore très actif sur le marché vidéoludique, mais le studio japonais n'a pas commenté cette possibilité de rachat.