Samurai Shodown arrive sur next-gen avec des versions Xbox Series X et S

Samurai Shodown est d'abord sorti sur PS4 et Xbox One en juin 2019, avant un portage sur Stadia en fin d'année dernière et enfin une version PC sur l'Epic Games Store en juin dernier. La petite vie du jeu de combat n'est cependant pas terminée, car l'éditeur lui prépare une deuxième jeunesse sur next-gen.

C'est lors de la conférence Xbox au Tokyo Game Show 2020 que nous avons appris que Samurai Shodown arriverait sur Xbox Series X et S dans une version avec des graphismes améliorés. À priori, pas de contenu inédit ni même d'intégration des DLC sans frais supplémentaire au programme, mais nous ne sommes pas à l'abri de surprises d'ici le lancement cet hiver au Japon. La compatibilité avec le Smart Delivery n'a pas non plus été évoquée pour le moment. Rien n'a été dit pour la PS5, mais au vu de la popularité des consoles PlayStation à l'Est, il n'y a quasiment aucun doute sur ce sujet.

Si vous préférez jouer à Samurai Shodown sur la génération actuelle, il est disponible à 19,99 € sur Amazon.fr.

