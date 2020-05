Samurai Shodown a enfin une date de sortie sur PC

Cela fera bientôt un an que Samurai Shodown est disponible sur PS4 et Xbox One. Depuis, le jeu de combat de SNK a bénéficié de nombreux DLC et d'une sortie sur Switch, mais n'a toujours pas eu droit à son portage PC, annoncé de longue date.

Nous apercevons enfin le bout du tunnel, car la date de sortie de Samurai Shodown sur l'Epic Games Store vient d'être calée au 11 juin 2020 ! Il vous coûtera 49,99 € de base, seulement 44,99 € si vous le précommandez, et les deux Season Pass seront disponibles dès le lancement.

Depuis sa sortie en 1993, Samurai Shodown a connu un succès mondial avec sa série de jeux de combats au sabre. Plus de 10 ans après le dernier volet, Samurai Shodown fait son grand retour dans une toute nouvelle version aux graphismes et gameplay époustouflants ! L'histoire du jeu se déroule un an avant le premier volet. Guerriers et combattants aux parcours et objectifs variés sont sur le point d'accomplir leur destinée ! Respect de la série

Le nouveau jeu reproduit fidèlement les combats intenses et grandioses ainsi que les mécaniques et l'atmosphère du jeu qui ont fait le succès original de la série. Les combats intenses et épiques sont de retour ! Évolution de la présentation

Grâce à la puissance d'Unreal Engine 4, les détails des graphiques de la série sont incomparables pour une expérience visuelle totalement inédite !

Si vous ne jurez que par Steam, il va falloir être patient : Samurai Shodown est proposé en exclusivité temporaire sur l'EGS jusqu'à nouvel ordre.