Samurai Shodown : une date de sortie pour la version Steam et le 3e combattant du Season Pass 3, son identité confirmée au passage

Samurai Shodown n'est disponible sur PC que depuis juin 2020, et il n'était d'ailleurs sorti que sur l'Epic Games Store, en raison d'un contrat d'exclusivité temporaire. Celui-ci arrive à sa fin, et le titre va enfin pouvoir débarquer sur Steam : sa date de sortie vient officiellement d'être calée au 14 juin 2021 sur la plateforme.

Et c'est aussi à cette date que nous découvrirons le troisième et avant-dernier personnage en DLC du Season Pass 3 ! Après Cham Cham en ouverture, et Hibiki Takane issue de The Last Blade 2 à la suite, c'est au tour d'un combattant connu des fans de SamSho de rejoindre le roster, à savoir le puissant Shiro Tokisada Amakusa. La possibilité de jouer avec ce boss récurrent a seulement été confirmée par une image, aucun trailer de gameplay ne le montre en action à cette heure. Pour mémoire, le Season Pass 3 se conclura avec un quatrième guerrier venu de Guilty Gear.

