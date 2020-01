Samurai Shodown : la version Switch enfin datée en Occident

Si les joueurs PS4 et Xbox One ont déjà pu s'en donner à cœur joie sur Samurai Shodown depuis le mois de juin 2019, ceux sur Switch ont dû patienter jusqu'en décembre pour le découvrir, du moins au Japon.

Nous étions donc dans l'expectative, et ce n'est finalement pas SNK qui a vendu la mèche, mais bien Nintendo sur la page du jeu de son site officiel nord-américain. Ainsi, la sortie de Samurai Shodown sur Switch se fera bel et bien au 1er trimestre 2020 en Europe et Amérique du Nord, le 25 février pour être exact. À l'instar de la version nippone, à une centaine de Mo près, il faudra libérer 9,4 Go pour en profiter. Les joueurs choisissant de le précommander sur l'eShop auront droit au portage de Samurai Shodown! 2, qui sera pour rappel disponible en édition physique limitée chez Pix'n Love par chez nous.

Et en attendant le mois prochain, vous pouvez retrouver notre avis concernant la version japonaise déjà disponible depuis quelques semaines : TEST de Samurai Shodown : une édition Switch qui dépote ?