Samurai Shodown : la version Xbox Series X et S datée en vidéo, avec du 120 fps

Déjà sorti sur PlayStation 4 et Xbox One en juin 2019, sur Google Stadia en fin de la même année puis sur PC via l'Epic Games Store en juin 2020, Samurai Shodown est disponible sur de nombreuses plateformes, mais le jeu de combat de SNK n'a pas encore fait le chemin sur les nouvelles générations de consoles.

Une version pour Xbox Series X et S avait été annoncée en septembre dernier, et SNK donne aujourd'hui de ses nouvelles avec une bande-annonce à découvrir ci-dessus. La date de sortie de Samurai Shodown est ainsi fixée au 16 mars 2021 sur Xbox Series X et S, le titre sera jouable à 120 fps et bénéficiera de la fonctionnalité Smart Delivery, vous n'aurez donc pas à repasser à la caisse si vous avez déjà le jeu et des contenus additionnels sur Xbox One. Sinon, il est à 20,50 € sur Amazon. Une édition physique sera proposée le 16 mars sur Xbox Series X et S avec le contenu du Season Pass 1 et Cham Cham.

Samurai Shodown a en effet accueilli plusieurs DLC depuis sa sortie, SNK a d'ailleurs récemment dévoilé deux personnages du Season Pass 3. Rien n'a pour le moment été annoncé sur PlayStation 5, mais il serait étonnant que le titre ne fasse pas le voyage sur la dernière console de Sony.