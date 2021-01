Samurai Shodown : Cham Cham et Hibiki Takane rejoignent le roster avec le Season Pass 3

En plus de la toute première bande-annonce de The King of Fighters XV, et de l'arrivée de The King of Fighters XIV Ultimate Edition sur PS4, SNK a profité de sa présentation en vidéo pour dévoiler une partie des personnages du Season Pass 3 de Samurai Shodown, qui seront au nombre de quatre.

Après un retour sur les différents ajouts depuis le lancement du jeu, nous découvrons donc Cham Cham avec son grand boomerang, attendue à la mi-mars avec une mise à jour du système de combat, et Hibiki Takane de The Last Blade 2 en tant que personnage invité. Hayato Konia, directeur du jeu, a donné quelques détails sur ces ajouts. Concernant Hibiki, il a voulu mettre en avant l'une des licences de SNK cette fois et ce choix a été fait car cette combattante a un moveset flashy et cool. Pour Cham Cham, une partie de la communauté demandait son ajout et le vœu de ces joueurs va donc être exaucé. Enfin, nous apprenons qu'une mécanique de Guard Crush va donc faire son apparition, en plus d'un équilibrage global.

Samurai Shodown est pour rappel disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC (EGS) et Stadia, une version Xbox Series X | S étant prévue prochainement. Vous pouvez acheter le jeu sur Amazon au prix de 19,99 €.