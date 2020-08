Samurai Shodown : un Season Pass 3 annoncé

Outre les annonces accompagnées de vidéos et de beaux visuels, le live Japan Fighting Game Publishers Roundtable a aussi fait l'objet de quelques déclarations pas inintéressantes pour les joueurs, mais avec une portée forcément moindre sans visuels à l'appui. Ce fut le cas de Samurai Shodown, dont l'actualité est décidément chargée en ce moment.

Eh oui, si vous l'avez raté, Gongsun Li d'Honor of Kings va faire son entrée dans le roster la semaine prochaine, alors que le Season Pass 2 a récemment été complété suite à l'arrivée de la Sentinelle (Warden) de For Honor. Bonne nouvelle pour les fans, ça ne s'arrêtera pas là et un Season Pass 3 est déjà en préparation. Et... c'est malheureusement tout, nous n'avons même pas un petit indice quant à l'identité des futurs personnages jouables. Au passage, le directeur de jeu Nobuyuki Kuroki a confirmé sur Twitter que le développement est bien avancé, de même que celui de l'encore mystérieux The King of Fighters XV.

サムライS3とKOF15の開発は順調に進んでますので、続報をお楽しみに。



Development on Samurai S3 and KOF15 is well underway.

Development on Samurai S3 and KOF15 is well underway.

Stay tuned for more news!

Samurai Shodown est pour rappel disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC (Epic Games Store) et Google Stadia. Vous pouvez vous le procurer à seulement 26,40 € sur la console de Nintendo via Amazon.