Solasta II dévoile sa date de sortie en Accès Anticipé

L'annonce est tombée aujourd'hui lors de la cérémonie The Game Awards : Solasta II, la suite ambitieuse du JRPG très apprécié, inspiré des jeux de plateaux et développé par le studio indépendant Tactical Adventures, sera disponible en Accès Anticipé le 12 mars 2026. Au cœur des terres inconnues de Neokos, les joueurs accompagneront la fratrie adoptée Colwall dans leur quête d'une vérité emportée par leur mère dans sa tombe. Au cours de leur périple, ils feront face à des héritages divins et de mortelles ambitions.

Un conflit ancestral





Liés par un pacte laissé inachevé par leur défunte mère adoptive, les quatre héros sont entrainés dans un conflit ancestral qui menace de détruire leur monde et fragiliser leur famille. Aux côtés de Rickard et Deorcas, leurs frère et sœur, ils doivent composer avec des loyautés mises à rude épreuve par le chagrin, et leur foi éprouvée par les ténèbres. Chaque nouvelle étape révèlera à quel point la frontière est ténue entre la dévotion et la damnation.

Lors de leur traversée des terres fracturées, ils forgeront des alliances compliquées, défieront la volonté des dieux et seront dans l'obligation de faire des choix cornéliens. Le pouvoir a un prix, toute la question est de savoir si on est prêt à le payer...

Un casting de renom





Au-delà de la richesse de sa narration, de son rendu visuel remarquable et de ses systèmes de jeu tactiques complets, Solasta II propose un casting de doubleurs anglais de renom pour donner vie aux héros et adversaires rencontrés au fil du jeu :

Amelia Tyler (Baldur's Gate III, Hades II) est Shadwyn - Une force ancienne et insaisissable dont la corruption se répand à travers le continent, menaçant de plonger Neokos dans les ténèbres.

- Une force ancienne et insaisissable dont la corruption se répand à travers le continent, menaçant de plonger Neokos dans les ténèbres. Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33, Final Fantasy XVI) est Rickard Colwall - L'ainé de la fratrie Colwall, une lumière inébranlable dans un monde qui s'assombrit, dont la loyauté est plus profonde que le sang.

- L'ainé de la fratrie Colwall, une lumière inébranlable dans un monde qui s'assombrit, dont la loyauté est plus profonde que le sang. Devora Wilde (Clair Obscur: Expedition 33, Baldur's Gate III) est Deorcas Colwall - Une guerrière redoutable, mais le chagrin l'a amenée à douter de sa foi, l'entraînant sur un chemin obscur.

- Une guerrière redoutable, mais le chagrin l'a amenée à douter de sa foi, l'entraînant sur un chemin obscur. Ellen Thomas (Arcane) est Anabasia - Une meneuse charismatique et manipulatrice dont la force de persuasion est aussi dangereuse qu'une épée.

Fidèle à ses racines ancrées dans les jeux de plateau, Solasta II perfectionne le système de combat propre à Tactical Adventures, en intégrant l'ensemble des règles du SRD 2024 pour offrir l'expérience D&D ultime, et véritablement saisir l'esprit d'une partie entre amis autour d'une table, dès en main.

Propulsé par Unreal Engine 5, Solasta II est en développement sur PC.